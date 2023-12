Tropická džungle pod vaší střechou. Obohaťte svůj projekt o zelené atrium!

Architekti i investoři se při svých realizacích projektů veřejných budov snaží co nejvíce ohlížet na životní prostředí a udržitelnost. Jakékoliv veřejné prostory si zaslouží začlenění zeleně do jejich interiérů. A v tomto ohledu máme co nabídnout!

Aby lidé mohli trávit čas v neuvěřitelně příjemném a opravdovém prostředí zelené džungle plné rostlin, je potřeba i odvaha architektů a developerů. Výsledkem může být zcela unikátní a originální prostor na pomezí botanické zahrady v interiéru, zalévaným z 80 % dešťovou vodou. Předpokladem je mít velké zasklené atrium, jehož smysl je prostor pro lidi pro trávení času.

Zeleň v interiéru prospívá zdraví zaměstnanců, snižuje únavu a stres | jungleinteriors.cz

A jak vlastně koncept takového atria vzniká?

Určitě je důležité sednout si s architekty a pobavit se o celkovém konceptu plánovaného projektu. Ten bude určitě jiný pro kancelářskou budovu, kde budou prostory nejen pro relaxaci, ale i pro aktivní setkávání lidí i práci. Nebo například pro senior house, které jsou v Evropě tímto způsobem často realizované. Zde jsou to prostory pro odpočinek, zábavu a odreagování. Do prostoru se dá zakomponovat i třeba hřiště pro petanque, jezírka, altány, nebo kuchyně pro společné vaření. Po ujasnění celého konceptu vytváříme detailní projekt, ve kterém je zakresleno umístění a typ každé rostliny. Vše od malých rostlin až po staleté olivovníky, nebo velké palmy, jsou pečlivě vybírány a šetrně dovezeny.

V projektech tohoto typu pracujeme s tisícovkami rostlin, které mají skvělé vlastnosti nejen pro čištění vzduchu a pohlcování hluku, ale také pro naše duševní i fyzické zdraví. Absorbují a neutralizují nezdravé částice ve vzduchu a zároveň přeměňují CO2 na kyslík. To má za následek mnohem lepší vnitřní klima, které podle mnoha studií vede k nižší absenci nemocí, snížení únavy i bolestí hlavy mezi zaměstnanci a návštěvníky.

Ani technická stránka vás nemusí odradit. Na zálivku se používá dešťová voda, sbíraná ze střechy, která je svedena do podzemních nádrží, ze kterých je samospádem vedena do všech záhonů zapuštěných do země. Díky tomu je zálivka spodní a nedochází ke zbytečnému odparu vody do vzduchu. Pobyt v takovéto zahradě je pak příjemný, není zde příliš vysoká vlhkost.

Výsadba probíhá vždy až v poslední fázi před dokončením nemovitosti, než je připravena k nastěhování. Délka realizace zeleného atria záleží na složitosti a rozsahu, ale například atrium o velikosti 1000 m2 trvá osázet zhruba 10 dní.

Žádná zahrada nebude vypadat krásně bez řádné, pravidelné péče. Jsme zodpovědní za péči ve frekvenci jedenkrát v týdnu, která zahrnuje zalévání, hnojení, prořezávání a biologickou ochranu rostlin. Právě kontrola škůdců je jedním z nejdůležitějších faktorů, aby nedocházelo ke zvýšenému úhynu rostlin.

Zelené atrium je možné vytvořit i ve stávajících prostorech, ale neobejde se to bez stavebních úprav.

Kdo byl někdy v botanické zahradě, tak dobře ví, jaký je to krásný pocit plný emocí i klidu zároveň. Právě to vám může přinést zelené atrium Jungle House.

Díky spolupráci se švédskou firmou Palmproject máme know-how a širokou škálu praktických zkušeností z realizací. Není tedy se čeho obávat!

Udělejte to zásadní rozhodnutí, že chcete realizovat zcela výjimečný projekt a my vám vykouzlíme jedinečnou zelenou džungli a zdravé prostředí, které budou všichni přítomní milovat.

Pozvěte nás na schůzku a transparentní nabídku se spoustou fotografií vybraných rostlin můžete mít už za pár hodin. Součástí našeho řešení jsou i odborné konzultace a revize projektů. Jsme vašimi partnery pro zelené prostředí.

