Udržitelné podnikání a ESG je pro malé a střední firmy stále větší téma | E15.cz

Italská Bocconi University v Miláně udělala průzkum mezi tisícovkou majitelů malých a středních firem v Evropě, který se týkal jejich přístupu k udržitelnosti. V porovnání s rokem 2020 přibylo těch, které už adoptovaly strategii nebo akční plán týkající se ESG. Zatímco v roce 2020 mělo takovou strategii implementováno 14 %, v letošním roce firem bylo už 26 %. Dalších 28 % firem strategii rozhodně nebo spíše plánovalo v příštích letech implementovat.

A důvod zavádění takové strategie? Většina respondentů v průzkumu uvedla, že zavedení environmentální a sociální obchodní strategie vedlo k lepší spokojenosti zákazníků, lepší pověsti, vyšší efektivitě a dokonce i zvýšení podílu na trhu.

Ocenění pro udržitelné firmy

Pro malé a střední firmy, které myslí na udržitelnost při svém podnikání, funguje v Česku soutěž SME EnterPRIZE. V ní jsou oceňovány malé a střední firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí.

Do národního kola soutěže, které pořádá Generali Česká pojišťovna, se letos přihlásilo bezmála 90 firem z celého Česka, které se odbornou porotu snažily oslovit svými udržitelnými obchodními modely, inovacemi nebo udržitelným podnikáním.

Národní kolo soutěže vyhrála firma IN - EKO TEAM, která vznikla v polovině devadesátých let právě proto, aby se zasadila o rozšíření kvalitní vody na zemi prostřednictvím výroby zařízení pro čištění odpadní vody, která nabízí vládám, soukromníkům i průmyslovým firmám. Všechna zařízení jsou výsledkem vlastní vědecké a výzkumné činnosti a vlastní výroby. Firma spolupracuje na vývoji se startupy a řadou univerzit. Veškeré poznatky a zkušenosti z oboru filtrace vody společnost využívá k dalšímu vývoji efektivních inovačních zařízení.

Další z oceněných firem byly Sady sv. Prokopa, biofarma působící v jihočeském Temelíně. Revitalizované historické jablečné sady hospodaří s důrazem na zachování a rozšíření biodiverzity. V následném procesu zpracování a nabídce produktů aplikují ohleduplné a udržitelné postupy. Ekologické zemědělství ve společnosti propojují se sociální složkou. Třetinu pracovních úvazků tvoří osoby se znevýhodněním. „Tým kolem Sadů svatého Prokopa nás zaujal svou energií a zápalem pro věc. Moderní ekologickou produkci v sadech propojili se sociální prací do ojedinělého příkladu sociálního zemědělství u nás. Jejich podnikání je jasně ukotveno v regionu, a přesto mají i ambiciózní plány na rozšíření. Myslí taky na vzdělávání a osvětu a jejich práce si rozhodně zaslouží ocenit,“ zdůvodnila umístění biofarmy předsedkyně odborné poroty soutěže Helena Továrková.

Cenu Hrdina udržitelnosti obdržely v Bruselu Sady sv. Prokopa. Ocenění předal CEO Generali České pojišťovny Roman Juráš a generální ředitel Generali Group Philippe Donnet.

Propojení ekologického zemědělství a sociální práce u Sadů sv. Prokopa se rozhodla ocenit i mezinárodní porota soutěže SME EnterPRIZE, která z 6600 soutěžících z 9 zemí Evropy vybrala devět těch, kterým na celoevropském vyhlášení soutěže v Bruselu udělila hodnocení Hrdina udržitelnosti. Jednou z devíti oceněných byla právě tato jihočeská biofarma.

Další národní kolo soutěže v přípravě

Už nyní se připravuje třetí národní kolo soutěže SME EnterPRIZE, do kterého se můžou hlásit firmy s až 250 zaměstnanci, které podnikají s ohledem na udržitelnost. Přihlašování do soutěže bude možné od 1. ledna, a to přes formulář na webu soutěže.

Přihlášky do soutěže posoudí odborná porota složená z expertů na udržitelnost, ekologii a podnikání. Desítka nejlepších firem bude oceněná na slavnostním galavečeru, tři nejlepší pak obdrží mimo jiné finanční výhru či mediální podporu pro své podnikání.

Součástí soutěže jsou i networkingové akce, přičemž ta největší, v Bruselu, je otevřena jednomu z trojice finalistů národního kola soutěže, kterého vybere mezinárodní odborná porota. Letos to byly Sady sv. Prokopa, v loňském roce tuto možnost a ocenění Hrdina udržitelnosti získala firma CleverFarm, která v prvním ročníku českého kola soutěže SME EnterPRIZE získala první místo.