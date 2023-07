Usnadněte si prodeje i marketing. S AI předběhnete konkurenci | e15.cz

Doporučovací systém dnes a denně

Umělá inteligence neboli „AI“ dnes v podstatě rozděluje společnost, zatímco závratnou rychlostí ukazuje svůj potenciál. Je ale záhodno si uvědomit, že se s ní člověk potkává dennodenně už nějakou řádku let. Platformy jako Netflix či Spotify každému uživateli ukazují personalizovanou nabídku obsahu s pomocí tzv. „doporučovacích systémů“, které právě AI využívají.

V případě zábavních platforem zkoumají tyto systémy uživatelem zhlédnuté pořady (či poslechnutou hudbu), na jejichž základě vytvoří seznam doporučení. Množství obsahu, žánry, jednoduchá demografická data o zákazníkovi, to vše se bere v potaz.

Netřeba říkat, že obdobné využití v obchodu a marketingu je nasnadě. „Doporučovací systém poskytuje perzonalizovaný obsah zákazníkům tím, že se naučí zákaznické preference a vazby mezi produkty,“ shrnuje odborník Ondřej Varga, který vyvíjí pro platformu CDP & CRM CareCloud vlastní doporučovací systém.

Využití v prodeji

V e-commerce nachází doporučovací systémy uplatnění zejména při nákupu objednávek: rovnou v eshopovém košíku tak lze obdržet nabídku doplňkového zboží či kvalitnější verze produktů na míru. I některé pokladní systémy v kamenných obchodech dokážou obdobně pomoci s up-sellem a cross-sellem. Při interakci se zákazníkem se pak eliminuje lidský faktor či neúčinné doporučení.

Personalizovaný marketing

V přímém marketingu pak pomáhá tento systém s personalizací kampaní – v české sféře mnohdy opomíjenou věcí. Součástí zaslaných marketingových emailů tak může být velice přesné produktové doporučení. Pokud zákazník dostane takto personalizovanou nabídku, markantně se zvýší šance na konverzi prodeje. Není tak potřeba vymýšlet kvantum šablon pro různé segmenty zákazníků, ale stačí se spolehnout na AI.

Podle dat Cortex a.s. lze s využitím doporučovacího systému v marketingové komunikaci zvýšit konverzi prodeje až o 23 % a naopak snížit unsubscribe rate o 9 %. Markantně to také zkrátí dobu na tvorbu kampaní, a to průměrně až o třetinu.

Zákaznická data hrají prim

Klíčový, ať už pro prodej či marketing, je důkladný sběr produktových a zejména zákaznických dat: jejich kombinací v tzv. hybridním modelu dosáhne systém nejlepších výsledků. Produktové specifikace není obtížné dodat, nicméně zákaznická data musí eshop či pokladní systém důkladně sbírat a posílat do CDP.

CDP (Customer Data Platform), které slouží přímo ke sběru, sjednocení a ukládání zákaznických dat ze všech možných kanálů, se jeví jako dobrým řešením. Uložená data lze automaticky využít jako „potravu“ doporučovacích systémů.

Umělá inteligence k vašim službám

Ať už se jedná čistě o eshop, retail či jakoukoliv kombinaci, všichni mohou využít benefitů doporučovacích systémů, zvláště pokud k přísunu dat použijí právě CDP. Vlastní doporučovací systém nabízí česká platforma CDP & CRM CareCloud, která má navíc vestavěný emailingový designér.

Tímto komplexním řešením snadno zvýšíte konverzi, retenci i celkovou zákaznickou interakci.

