V Centru služeb PRE efektivně vyřeší veškeré vaše požadavky | e15.cz

ZDROJ: Pražská energetika, a.s.

Jaké služby konkrétně nabízíte?

Poskytujeme kompletní služby pro komfortní, moderní, a především úsporné bydlení. Kdo by nechtěl ušetřit na platbách za energie? Například problém vyšších účtů za energie se velmi často odvíjí od nevhodného způsobu vytápění. Právě to, čím domácnost topí, ovlivňuje její celkové náklady na teplo. Jistě stojí za to zvážit, jestli zákazník ve svém bytě či domě využívá správné tepelné zařízení.

Poradíme ideální zařízení podle jeho potřeb a možností, například podle spotřeby, požadavků na tepelnou pohodu a tak podobně. V naší nabídce najdete vše od elektrických krbů, akumulačních kamen, olejových radiátorů, elektrických i plynových kotlů až po tepelná čerpadla. Pro ohřev vody nabízíme podle potřeb zákazníků zařízení do bytu, rodinného domu nebo na chalupu či chatu, a to bojlery, malé zásobníkové ohřívače vody nebo průtokové ohřívače. Také u nás najdete klimatizační jednotky, které umí v létě chladit a v zimě úsporně a efektivně topit. Nezapomínáme ani na stále oblíbenější systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Poradíme i s možností využití fotovoltaiky. Své služby přizpůsobujeme moderním trendům, a tak v naší nabídce nechybí ani ovládací prvky pro zařízení chytré domácnosti nebo úsporné světlené zdroje.

V nabídce Centra služeb PRE najdete například vše pro vytápění nebo ohřev vody.Autor: Pražská energetika, a.s.

Provádíte i instalace uvedených zařízení, nebo si je u vás zákazník může zakoupit samostatně?

Je samozřejmě možné zde zakoupit samostatná zařízení, ale naší prioritou je nabídnout kompletní službu na klíč. Především u složitějších zařízení, jako například u tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren, kotlů nebo klimatizací to ani jinak nejde. Díky letitým zkušenostem dokážeme zajistit spolehlivý a kvalitní servis. Zajistíme odbornou instalaci, revizi připojení, při změně způsobu vytápění vyřídíme například veškerou administrativu u distributora, což je většinou změna velikosti jističe nebo změna distribuční sazby, zajistíme případné stavební úpravy, a postaráme se také o záruční a pozáruční servis. Vše vyřešíme za zákazníka, který se nemusí o nic starat, jen přijde a vše ostatní nechá na nás.

Co když zákazník zjistí, že navržené řešení přesahuje jeho finanční možnosti?

Kromě již zmíněné odbornosti a veškerých souvisejících služeb, umožňujeme nákup na bezúročné splátky. U cenově náročnějších zařízení se snažíme vyjít vstříc individuálním možnostem zákazníka. Zařízení je vždy hned od počátku ve vlastnictví zákazníka. Odběratelům energií od Pražské energetiky poskytujeme navíc zajímavé slevy.

Co je hlavní výhodou Centra služeb PRE pro zákazníka?

Důvodem, proč k nám do Centra služeb PRE zákazníci rádi chodí, je fakt, že tu najdou veškeré služby na jednom místě a za přijatelné ceny. Další výhodou je pohodlný nákup z domova přes náš e-shop, kde si zákazník může objednat nejen samotné zařízení, ale také jeho instalaci.

Centrum služeb PRE naleznete přímo v centru Prahy.Autor: Pražská energetika, a.s.

Ať už v této době řešíte jakoukoli situaci spojenou s energiemi, zavítejte do Centra služeb PRE. Najdete zde radu i návrh výhodných řešení, a to vše jednoduše pod jednou střechou. Centrum služeb PRE naleznete v Jungmannově 747/28 v Praze, kde se vám budou věnovat každý všední den od 9 do 18 hodin.