Vyzrajte na zdražování s jiným dodavatelem energie

Jakmile začnou růst ceny energií, celá řada dodavatelů neváhá a automaticky zvyšuje zálohy. Bylo by to pochopitelné, pokud by se nejednalo o neúměrná navyšování. Proto i přechod k jinému dodavateli energií může znamenat slušnou úsporu. Dejte si ale pozor na faktory, podle kterých vybíráte.