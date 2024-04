Živě: ČTK Protext rozjíždí seriál debat s občany

V souvislosti s 20. výročím členství České republiky v Evropské unii a blížícími se volbami do Evropského parlamentu (EP) zvou ČTK Protext a Evropský parlament odbornou a laickou veřejnost na setkání na jihu Čech. Tento region byl vybrán kvůli vstřícnosti tamních autorit vůči plánům ČTK, jež chce otevřeně komunikovat evropská témata – s ohledem na polohu na jihu republiky a na sousedství s Rakouskem a Německem se bude tato akce, mimo jiné, zabývat migrací a jejími dopady na život v EU.

Diskuse se uskuteční v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Lidická 1. Toto místo bylo vybráno i s ohledem na skutečnost, že na přístavbu a stavební úpravy bývalých prostor knihovny finančně přispěla Evropská unie. Příběh objektu, v němž našlo nový domov na sto tisíc knih, si můžete přečíst na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2167729. Přímo na místě ho připomene ředitel knihovny Ivo Kareš.

Záštitu nad debatou převzal 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř, který je zároveň „dvojkou“ na kandidátce KDU-ČSL do EP a číslem 7 na kandidátce vládní koalice SPOLU. Ve svém vystoupení popíše, jak pracuje krajský úřad s evropskou agendou a s jakými představami jde do voleb on sám.

Jihočeská hospodářská komora vyšle do rozpravy místopředsedu představenstva Vladimíra Homolu, který je generálním ředitelem ČSAD Autobusy České Budějovice. Nabízí se příležitost hovořit o evropských příležitostech a závazcích, které vyplývají z působení českých subjektů na společném trhu EU.

Pozvání na akci dále přijali starosta Hluboké nad Vltavou, senátor a člen ODS Tomáš Jirsa, místostarostka Milevska Markéta Honzíková (STAN) a starosta obce Úsilné Pavel Kašpárek (BEZPP), kteří mohou přispět „evropskými“ příběhy z činnosti jejich samospráv.

Osloveny byly volební štáby českých politických stran a hnutí s aktuální přítomností v EP s možností, aby vyslali na akci své zástupce. Účast (kromě Františka Talíře) zatím potvrdili David František Wagner za Piráty a Zuzana Majerová za SPD/Trikolóra.

Analytik, ekonom a člen NERVu Petr Zahradník přiblíží přítomným výsledky exkluzivního průzkumu agentury Ipsos pro ČTK Protext, který předpovídá pro tento rok zajímavou volební účast. Následovat by měla neformální diskuse se studenty třetího ročníku Gymnázia Česká 64, České Budějovice, z nichž některé čeká za několik týdnů role prvovoličů.

O debatu, kterou povede šéfredaktorka časopisu Český autoprůmysl Libuše Bautzová, projevila zájem řada místních médií. ČTK Protext ji bude živě vysílat na kanálech YouTube, platformách ceskenoviny.cz a FB Protext a v dalších sdělovacích prostředcích.

Další zastávkou na turné, které je součástí předvolebního projektu Evropského parlamentu a ČTK Protext, bude 11. dubna Hradec Králové – následují Praha, Štrasburk a Olomouc.