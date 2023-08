Exšéf Vojenského zpravodajství Kovanda cvičí armády po světě | e15.cz

Milan Kovanda (53) Převážnou část své vojenské kariéry strávil u prostějovské 601. skupiny speciálních sil. Zastával zde pozice od velitele speciálního týmu až po velitele celého útvaru. Působil v zahraničních operacích na území Afganistánu v rámci protiteroristické operace Enduring Freedom a zúčastnil se mírové operace v Kosovu. Byl prvním velitelem Roty speciálních sil, která byla po vstupu České republiky do NATO předurčena do Sil rychlé reakce Aliance (ARRC). Od roku 2001 do roku 2003 působil jako vedoucí starší důstojník pro speciální operace ARRC NATO. Po odchodu od speciálních sil působil jako zástupce velitele Společných sil v Olomouci, kde byl zodpovědný za výcvik a přípravu jednotek Armády ČR do zahraničních operací. Je považován za jednoho z největších odborníků na výcvik speciálních jednotek a bezpečnostní problematiku v oblasti boje proti terorismu a counter-insurgency (protipovstalecký boj). Významnou měrou se podílel na transformaci výsadkové brigády v Prostějově na 601. skupinu speciálních sil, a to především novým nastavením výběru osob a systému výcviku. Od listopadu 2012 působil jako ředitel Vojenského zpravodajství ČR, z této pozice byl v červnu 2013 odvolán v souvislosti s kauzou Jany Nagyové. Později byl v této kauze pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu. V roce 2019 odešel do výslužby.