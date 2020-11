Obrana koupí až 1200 terénních vozidel Toyota Hilux | E15.cz

Ministerstvo obrany koupí až 1200 terénních vozidel Toyota Hilux od společnosti Glomex MS. Firma uspěla ve výběrovém řízení mezi deseti kandidáty, uvedl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Za jeden vůz úřad zaplatí 893 tisíc korun s DPH, celkem by tak obměna zastaralého vozového parku stála asi miliardu korun. Původně očekávané náklady byly zhruba dvojnásobné. Armáda chce nahradit letitá vozidla UAZ i dosluhující Land Rover.

„Moderní automobily jsou základem armády a je ostuda, že naši vojáci dodnes používají až 40 let starou techniku. Vybírali jsme z deseti nabídek a vítězná nám zaručí prověřená kvalitní vozidla za výhodnou cenu,“ uvedl k zakázce ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Smlouvu chce podle něj ministerstvo podepsat do konce roku. Příští a přespříští rok plánuje odebrat 800 kusů vozidel. „Vojáci už nutně potřebují servisní, podpůrné a zabezpečovací vozidlo,“ poznamenal náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata. V minulosti poukazoval na to, že vojáci často řídí vozidla, která jsou starší než oni sami.

Obrana plánuje v příštích letech nahradit až 1200 vysloužilých vozidel UAZ 463 a Land Rover Defender. Tendr ministerstvo vypsalo loni, na konci roku ho ale zrušilo. Znovu zakázku vyhlásilo v červnu s pozměněnými požadavky.

Armáda poptávala víceúčelová osobní terénní vozidla pro logistické a zabezpečovací úkoly. Vozy by se ve službách vojáků měly pohybovat výhradně mimo případné bojiště. Sloužit budou třeba k přepravě lidí či k zásobování.

Stroje by měly mít pohon všech čtyř kol, být vybaveny podvozkem s pevným nosným rámem a mít podobu pick-up hard top. Nejvyšší technicky přípustná hmotnost je 3500 kilogramů, vozy tedy spadají do kategorie VN-1G. Vejde se do nich pět lidí.

Firmy podle Pejška v soutěži nabízely čtyři typy vozidel. „Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala společnost Glomex MS.,“ uvedl. Firma podle něj požaduje 893 tisíc korun s DPH za kus včetně servisních služeb na dva roky a souprav dílů pro údržbu a opravy. „Splnila všechny požadované technické i zákonné parametry,“ dodal Pejšek.

V čele české společnosti Glomex MS stojí od roku 2019 bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Firma třeba letos získala zakázku polského ministerstva obrany na 485 terénních pick-upů Nissan Navara. České armádě zajišťuje servis letounů Airbus A-319, získala i další zakázky.

Výběr dodavatele vozidel dnes schválilo kolegium ministra obrany. Proti výběru nyní mohou další účastníci tendru podat námitku. Ministerstvo si podle mluvčího stojí za tím, že při zadávání zakázky nevznikla žádná pochybení.

„Doufám, že nedojde k žádnému zdržení a tato zakázka se nestane obětí konkurenčního boje, jako tomu například bylo u nákupu ručních zbraní od České zbrojovky,“ uvedl Metnar. Tato zakázka skončila u antimonopolního úřadu, který ji nakonec po delší době schválil.

Ministerstvo obrany již dříve uvedlo, že armáda požaduje stroje ve stejné podobě, v jaké jsou vyráběny pro civilní využití. Nebudou například pancéřované, vojáci ale požadují třeba držáky na útočné pušky nebo khaki nátěr. Vozy by měli vojáci dostávat do roku 2024.

Toyota vyrábí pick-up Hilux od 60. let minulého století, dosud prodala miliony těchto vozů. V současné době nabízí již osmou generaci vozidla.