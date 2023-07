Z miliardového nákupu aut pro české výsadkáře vycouvaly všechny zahraniční firmy | e15.cz

Z očekávaných dvanácti soutěžících, s nimiž ještě na jaře počítalo ministerstvo obrany v otevřeném tendru na útočná vozidla pro výsadkáře, zbyla jen třetina. Výrobci těchto vozů přednostně určených pro speciální a výsadkové jednotky ze Spojených států a Velké Británie nakonec nabídky nepodali, i když jsou jejich platformy roky nasazovány do bojových operací. Důvodem jsou podle informací e15 nejasné, nebo dokonce nesplnitelné požadavky v zadání. Týkají se změn důležitých parametrů, počtu zbraňových systémů a také nároků na kvalitu. Mohly by zapříčinit vleklé spory s armádou.

Sto šedesát nových vozidel za 5,6 miliardy korun má tvořit hlavní výzbroj výsadkového pluku typu komando, poptávána jsou už několik let jako náhrada za zastaralou techniku. S nevyhovujícími auty si však budou muset výsadkáři zřejmě vystačit i letos.

Americkou společnost Flyer Defence a britskou SCSupacat v tuzemsku zastupují zbrojaři STV Group a L.P.P. Holding. Druhá z firem má k výběrovému řízení několik výhrad. Jde o změny původního zadání nebo úplnou absenci zapojení českého průmyslu. V dokumentech k tendru se také nepožaduje, aby účastník deklaroval typ a značku nabízeného vozidla. Asi nejvíce zarážející je podle L.P.P. to, že jediným kritériem hodnocení vozů, které jsou téměř vždy nasazovány jako první do ostrých operací v zahraničí, má být nejnižší cena.

„Přestože jsme nabídku připravovali velmi zodpovědně, rozhodli jsme se ji nepodat. Co je pro mne zcela nepřijatelné, je fakt, že bych jako bývalý velitel pozemních sil podpořil kritérium nejlevnějšího řešení, což zpravidla znamená, že vozidlo je teprve ‚na papíře‘, nikdy nebylo nasazeno v operacích a bude mít zásadní problémy se splněním požadavků vojskových zkoušek,“ řekl jednatel L.P.P. Miroslav Žižka. Dodal, že rezort obrany navíc neakceptoval námitky ohledně pořízení izraelských protitankových střel Spike. Ty lze podle něj získat pouze na základě mezivládní dohody.

Žižka nicméně ujistil, že není problém přistavit britské vozidlo Supacat HMT 400 v požadované specifikaci. „Naložíme kompletní osádku s výbavou a vyrazíme do výcvikových prostorů, kde v různých typech terénu ukážeme kvalitu a schopnosti vozidla. Předpokládám, že to mohou udělat i všichni ostatní uchazeči. Na uživateli pak je, aby si vybral nejlepší řešení,“ podotkl.

Do soutěže se překvapivě nezapojí ani STV, přestože americký vůz Flyer 72 používaný elitními jednotkami Navy Seals či Delta Force vystavovala na květnovém veletrhu obranné a bezpeční techniky Idet. Letos ho představila i na dalších akcích, jako je například Den pozemního vojska Bahna. Firma se však odmítla vyjádřit.

Podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra žádá vojsko auta na shodném podvozku, avšak v různých modifikacích a se širokým hmotnostním rozpětím až do 9,5 tuny. „Chtějí lehké útočné vozidlo, ale i těžší se 120 milimetrovým minometem. Splnit všechno včetně balistické a protiminové ochrany vyšší úrovně pomocí pouze jedné platformy, byť by to bylo z hlediska údržby výhodné, odporuje fyzikálním zákonům,“ míní. Odborník připomněl, že v minulosti chtěli nákupčí vybavit výsadkáře a speciální síly nejméně dvěma podvozkovými platformami, tedy lehkou s hmotností do 3,5 tuny a těžkou nad tento váhový limit.

Proč nebude český průmysl zapojen do zakázky, byť jeho podíl ve výši alespoň 30 až 40 procent je už automatickou podmínkou každého většího vyzbrojovacího projektu, ministerstvo zatím nevysvětlilo. Ani to, proč odpadlo státní ověřování jakosti, ačkoliv u nedávného nákupu automobilů Toyota Hilux na něm rezort podobně jako například u neprůstřelných vest nebo maskovacích stejnokrojů trval. Skutečnost, že nebude potvrzena kvalita státní autoritou, přitom může spustit lavinu nekonečných tahanic s armádou, která na nejrůznější nedostatky často poukazuje.

Jak si úřad Jany Černochové (ODS) s touto miliardovou zakázkou poradí, není jasné. „Protože se jedná o probíhající veřejné výběrové řízení, nemůžeme k němu poskytovat bližší informace,“ reagoval mluvčí ministerstva Jiří Táborský.

Že všechno nejde ani zdaleka podle plánu, se ukázalo už před několika měsíci. „Sekce vyzbrojování vybalancovává požadavky armády směrem k potenciálním dodavatelům útočných vozidel. Aktuálně vypořádává tři sta připomínek. Má z toho zamotanou hlavu a měla by to nějak rozmotat,“ řekla tehdy šéfka rezortu obrany.

Podle dostupných informací zůstaly ve hře Tatra Defence Vehicle a firma Dajbych s vozidly Gepard údajně v šestikolové verzi. Jde o militarizovaná civilní auta Toyota Land Cruiser, lze je dodat i v lehčí čtyřkolové verzi. Tuzemský zbrojař Omnipol se přihlásil se speciálním vozem na platformě Mercedes G. Posledním uchazečem je státní Vojenský technický ústav s taktickým vozidlem Renault Sherpa.

Mediálně sledovaný tendr má i politický rozměr. Důvodem je to, že první náměstek Černochové František Šulc před jmenováním do funkce spolupracoval právě se společností LPP. Podle opozičního hnutí ANO je ve střetu zájmů, což Černochová už několikrát odmítla. Jeden z nejhlasitějších kritiků Šulce, člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička, který se často odvolává na otevřené zdroje, však před měsícem sám narazil. Stal se terčem posměchu, když na svém Twitteru napsal, že americký nadzvukový letoun F-35 neobstál ve střetu s ruskou stíhačkou Su-30 nad Baltským mořem. Jak se vzápětí ukázalo, šlo o dezinformaci.