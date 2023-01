Škodovácká Boleslav vyčkává na propouštění agenturních zaměstnanců. Očekává příliv mozků | E15.cz

Šéf odborů Škody Auto Jaroslav Povšík počátkem prosince varoval, že je v automobilce ohroženo 12,5 tisíce míst, což by městem, v němž velká část obyvatel pracuje ve firmě, zásadně otřáslo. Obyvatelé Mladé Boleslavi přesto neztrácejí optimismus, automobilka je podle nich s městem až příliš spjatá. Jako první by navíc případné propouštění pravděpodobně postihlo agenturní zaměstnance, což by řada místních dokonce uvítala.

Přes den zeje město prázdnotou. V restauraci U Hymnů pár místních popíjí pivo. Dotazy týkající se firmy je pobaví; kdyby ve Škodovce pracovali, nemohli by si v tuhle dobu dovolit někde vysedávat. Práce v továrně je náročná, benefity jsou ale podle nich lepší než jinde. „Máme obavy z přesunu výroby, na Škodovce jsme závislí,“ říká jeden ze štamgastů. Druhý nesouhlasí: „Investují tu hodně do vývoje, asi to tady nezabalí. Kdyby se to stalo, můžeme jít všichni pryč,“ tvrdí.

Automobilka ve městě podporuje řadu firem i institucí a spolupracuje s nimi, na otázky týkající se provázanosti města a firmy ale neodpovídá. V Mladé Boleslavi založila a provozuje například i střední odborné učiliště a vysokou školu, kde si připravuje zaměstnance ve studijních programech kombinujících ekonomické a technické vzdělání. Menší část provozních nákladů pokryje škola ze školného, velkou část hradí přímo firma – bývají to desítky milionů ročně.

Snížení podpory se vedení školy neobává. „Ze strany firmy plánujeme finanční stránku dlouhodobě a nemáme signály, že by mělo nastat nějaké omezení podpory,“ říká prorektor Škoda Auto Vysoké školy Petr Šulc. „Můj názor je ten, že je tady koncentrováno hodně kapitálu, nejen toho finančního, v budovách a zařízeních, ale především toho lidského,“ vysvětluje, zatímco oknem v nejvyšším patře školy ukazuje na budovy, které Škodovka ve městě vystavěla. „Věřím, že si komunikace a organizace s jakýmikoli změnami poradí,“ doplňuje.

Spolu s blížícím se zákazem spalovacích motorů a možnou výstavbou gigafactory v Česku vznikaly obavy, zda některé ze závodů nezaniknou. Šéf odborů sice varoval před zánikem 12,5 tisíce pracovních míst do konce dekády, obavy ze zániku výrobních divizí ale mírní. „Jsem přesvědčen, že žádný ze závodů nebude uzavřen,“ říká Povšík.

Ve městě sídlí i další firmy, které se na výrobě aut nějak podílejí. „Mladá Boleslav je v podstatě úplně automobilové město, závisí tu na tom všechno, i služby. Vývojová větev by tu měla být celkem podchycená. Problémem ale může být výroba a montáž. Sestavit elektroauto je až o třicet procent technologicky jednodušší proces, dá se proto zase více postoupit v automatizaci, což je pro naši firmu dobře, ale spousta nízko kvalifikovaných pozic zanikne,“ říká Pavel Paickr, jednatel společnosti Entry Engineering, která vyvíjí a testuje software pro automobily. Jeho firma je na Škodovku také úzce navázaná, je to největší zákazník.

V případě propouštění by první na řadě pravděpodobně byli agenturní zaměstnanci, kterých Škodovka v lednu potřebovala 1830. „Jsou tu lidé, které hrozba propouštění trápí. Pronajímáme byt lidem, kteří ve Škodovce pracují jako agenturní zaměstnanci a budou propuštěni. Ještě nevědí, kolik jich půjde,“ říká za podmínky anonymity jedna z místních, která zároveň pracuje na městském úřadě.

Právě s agenturními zaměstnanci má řada obyvatel problémy, vedení města na otázky, které se toho týkají, odpovídat nechce, protože se jedná o příliš citlivé a aktuální téma. „Mladé Boleslavi by zánik části nízkokvalifikovaných pozic mohl pomoci, protože když se na úrovni politiky zeptáte, co nejvíc trápí místní, tak to jsou agenturní zaměstnanci. Přijedou, večer se opijí, udělají nepořádek a zase zmizejí. Od automobilky doleva je to v podstatě sídliště firmy,“ popisuje Paickr.

Zákaz spalovacích motorů tak může městu dát i příležitost. „Když se proměnu výroby podaří zkoordinovat, Mladoboleslavsko se může posunout směrem k ještě většímu vývoji, natahat sem více mozků a lehce utlumit manuální činnost, což je nehledě na jakoukoli elektromobilizaci proces, který probíhá už déle,“ doplňuje Paickr.

Kvůli lákavým podmínkám, které Škodovka nabízí, mají jiné podniky na Boleslavsku problém zaměstnance sehnat. Nabourávají mzdovou politiku například místnímu divadlu, které je příspěvkovou organizací a je proto vázané platovými tabulkami. „Je pro nás složité, a to nemluvím o hercích, ale o technickém zázemí, konkurovat penězi Škodovce,“ vysvětluje ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav Janeta Benešová.

Přesto je za přítomnost firmy ve městě ráda, Škoda Auto patří k letitým generálním partnerům divadla. „Jsou tu i další společnosti jako Ško-Energo, také navázané na Škodovku, které nás podporují. Veškerý život ve městě je na Škodovku navázaný,“ říká Benešová. Sama přijíždí v novém enyaqu, který má k dispozici v rámci pravidelné zápůjčky od firmy. Ocenila by ale bližší komunikaci s firmou, čímž naráží na to, že ve vedení chybějí Češi, a malé divadlo jim proto není tolik blízké.

Komunikace je podle místních problematická i s městem. „Spolupráce radnice a vedení Škodovky ještě donedávna poměrně drhla,“ říká jedna z obyvatelek. Připomíná, že možná i právě proto přistoupil v roce 2018 v rámci minulého volebního období z opozice do vedení města jako náměstek primátora Robin Povšík, který dal ještě dva roky předtím podnět k založení výboru pro spolupráci s automobilkou a hospodářskou komorou. Z vedení města se primátora ani prvního náměstka pro vyjádření nepodařilo zastihnout.

Sama firma se k možnému snižování stavů, případnému přesunu výroby, provázanosti města se Škodovkou ani ke změně v obsahu práce vyjadřovat nechce. „Na základě interní diskuze s kolegy tentokrát nabídku na rozhovor nevyužijeme,“ napsala tisková mluvčí pro výrobu a personalistiku Martina Špittová. Odpověď na dotazy směřující ke spolupráci s městem zněla podobně. „Zatím se k tématu vyjadřovat nebudeme,“ dodala Špittová.