Smažené pečivo mu vydělalo na první pobočku. Teď míří Kobliha Brno také do Prahy
Podnik Kobliha Brno funguje už osm let. Je zavedený a eviduje obrat zhruba šest milionů korun ročně. Na další zkušenou se tak zakladatelé vydali do pražských Vršovic.
V malém podniku, hned u vchodu do parku Grébovka, to už skoro dva týdny voní po koblihách. To, že jdete správným směrem, poznáte právě díky té vůni, která se táhne ulicí dolů podobně jako čerstvé těsto. „Ráno smažím tady, večer v Brně,“ říká Marek Richtar, který z moravské metropole do Prahy přinesl asi před dvěma týdny svoje koblihářské umění.
„Po čtyřech koblihách, které jsem usmažil, jsem na začátku doma na sporáku v rendlíku zkoušel spolu se svou spolubydlící Soničkou kombinovat recepty našich babiček s recepty amerických donutů,“ vypráví Richtar příběh podniku, který v Brně otevřel už před osmi lety. Od té doby se stal hitem.
Základem je stále domácí výroba, která už se ale přesunula do provozu. Právě teď tak Richtar v pražských Vršovicích míchá meruňkový rozvor – základ koblihy, která se inspirovala chutí tradičního meruňkového knedlíku.
Kobliha – donut na chuťových steroidech
Nejdřív zkoušel Richtar donuty. Tehdy ještě v Česku nebyly, a tak je za první den v Ostravě vyprodali během dvaceti minut. Nakonec se ale vrátil ke starým dobrým českým koblihám. Rok je prodával po brněnských kavárnách, až si vydělal na první pobočku. Základem jeho byznysu je kobliha, která se plní, polévá a zdobí.
Variant je nespočet. V Brně je aktuálně na menu například smažená dobrota à la borůvkový knedlík, s příchutí sušenek Lotus, meruňkové Pavlovy či jahodového tiramisu. V nabídce jsou ale i větší klasiky jako například s nutellou nebo malinová. Heslo podniku je jednoduché: „Tuk nese chuť.“ S ním se v jihomoravské metropoli dostali na obrat šest milionů korun ročně.
„Brno už je stabilní a funguje tak nějak samo. Proto jsme se rozhodli jít znovu do výzvy a otevřeli v Praze,“ líčí majitel podniku. Krok to byl prý logický, v hlavním městě má Richtar polovinu rodiny, přátele a tráví tu i hodně času. Sem tam tu udělají nějaký pop-up.
Vršovice jako Staré Brno
Pro stálou nabídku dlouho hledali ideální místo, až ho našli ve Vršovicích, na rohu ulic Rostovské a Petrohradské. „Až po nastěhování jsme zjistili, jak jsou Vršovice skvělé sousedství, které nám svým tempem a energií hodně připomínají Staré Brno. Kulturní šok to tedy zas tak velký nebyl,“ líčí Richtar.
Zatím je podnik ve zkušebním provozu, interiér totiž není zcela dokončený, čeká na dodávky všeho možného, co nejde usmažit. Zajíždí se také nový tým za barem i v kuchyni. Richtar tak musí poměrně často mezi dvěma největšími českými městy přejíždět.
Pobočka ve Vršovicích má pár míst k sezení, k nim je k dispozici také zahrádka. Kdo by si chtěl koblihy jen vyzvednout, navíc později, a bojí se, že bude vyprodáno, může si je zarezervovat. Objednávky přes web tu přijímají až do půlnoci. Otevřeno tak dlouho není, denní provoz začíná v osm ráno a končí v šest večer. Víkendy jsou zatím zavřené, byť by se to časem mělo změnit. Do klasického režimu by se pobočka měla překlenout na konci září. V plánu je tu uspořádat sousedskou slavnost.
Provoz každopádně pražská Kobliha odstartovala s all stars menu, to znamená, že v nabídce je devět nejprodávanějších koblih za osm posledních let v Brně. K dostání je tu tak kobliha à la meruňkový knedlík, krupicová kaše, krtkův dort, pistáciová koule, pražský koláč, švestky a lotusky, borůvkový cheesecake a lamington. Sérii uzavírá malinový donut.
Fitness kobliha pro štamgasty
S podzimem se to změní a k výběru budou chutě inspirované podzimem a také apple fritter, což je koblihové těsto proložené jablky. Menu bude i v dalších částech roku sezonní: pravidelně půjde o dvanáct koblih inspirovaných jarem, létem, podzimem nebo zimou, na Vánoce se pak na pult dostane speciální sváteční várka.
Nejoblíbenější jsou podle Richtara ty kusy, které se inspirují recepty babiček. Jde například o zmiňované ovocné knedlíky. Populární je také cokoli s pistácií nebo dezert na dezertu, tedy třeba koblihy s kouskem brownies nebo mrkvovým dortem.
„Nepravidelně zkoušíme různé speciály, může se tak stát, že v menu koblihy testujeme. Někdy se naše mnohdy bláznivé nápady chytnou, a někdy vůbec. Třeba speciál pro fitness sportovce, proteinová kobliha s nízkým obsahem tuku slazená agávovým sirupem, byl vyloženě průšvih,“ vypráví Richtar.
Tato „zdravá kobliha“ vznikla díky jednomu štamgastovi, který zničehonic přestal chodit, což vysvětloval tím, že potřebuje zhubnout. „Poučili jsme se z toho a už se o zdravé koblihy nesnažíme. Neumíme to,“ dodává majitel podniku. Z Brna do Prahy každopádně Kobliha přenese i svůj merch, který tuto pravdu podtrhuje. Nese již zmíněné motto „Tuk nese chuť“.
K podnikání chce Kobliha Praha přidat i automat, který si podnikatelé vyzkoušeli už v moravské metropoli na hlavním nádraží. „Počty prodaných kusů byly báječné, ale drtil nás extrémní nájem. Navíc jsme se báli nechávat tam automat samotný přes noc. Zkoušeli jsme i obchodní dům, kde byl nájem nižší, ale tam se zase moc neprodávalo. V Praze chceme Koblihomat umístit někam, kde lidi ocení tradiční český produkt v novém, neotřelém kabátě. Místo ale stále hledáme,“ dodává Richtar.