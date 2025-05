Za mír s ruskými vlajkami. Den vítězství nad nacismem podle SPD, Rajchla a Vrabela

Při příležitosti oslav osmdesátého výročí konce druhé světové války se ve čtvrtek na dvou velkých pražských náměstích sešli odpůrci vládní koalice, aby vyjádřili nesouhlas s válečným konfliktem na Ukrajině. Zástupci hnutí SPD, PRO, Svobodných a Trikolory volali po konci zbrojení, podporovatelé jednoho z hlavních představitelů dezinformační scény Ladislava Vrabela zase po lepších vztazích s Ruskem. Náměstí Republiky i Staroměstské náměstí se zahalily do české trikolory, nechyběly ale ani vlajky Ruska nebo Sovětského svazu.

Výjezd po eskalátorech ze stanice metra Náměstí Republiky nabídl osmého května návštěvníkům Prahy neobvyklý pohled – skupinka nižších stovek účastníků zde demonstrovala za „urovnání vztahů s Ruskou federací“ v záplavě českých, ruských nebo sovětských vlajek a za doprovodu toho nejlepšího od kapely Queen.

Na Radio Gaga brzy navázal záznam z dnes již legendárního koncertu Live Aid a výběr hudby tak v kontextu protiimigračních a často otevřeně rasistických vyjádření pořadatelů akce v čele s Ladislavem Vrabelem a Miroslavem Sládkem mohl působit, že si s vymýšlením playlistu organizátoři nedělali velkou hlavu. Charitativní koncert totiž v roce 1985 na londýnském stadionu Wembley vybíral peníze na pomoc hladomorem zasažené Etiopii, mezitím Sládek ani tentokrát nešetřil slovy jako „černoušci“ nebo „islamisté, kteří zaplavují Evropu pro nás bílé“.

Několik potyček musel řešit antikonfliktní tým. Náměstí Republiky, neshoda anarchistů a organizátorů proruské demonstrace. | Zdroj: e15 Karolína Blažková

Davu podporovatelů antisystémového hnutí Česká republika na 1. místě! na jedné straně odporovala zhruba stovka podporovatelů NATO, EU a Ukrajiny, z druhé strany od Obecního domu se sešlo několik anarchistů, kteří se pokoušeli setkání narušit megafonem. Pořadatelé z Vrabelova hnutí si ale jejich výpady nenechali líbit a na obou stranách musel zasahovat antikonfliktní tým. „Táhněte!“ bylo slyšet z několika skupinek ověšených českými vlajkami současně.

Největší vlastenecká akce roku

Demonstrace podporovatelů současného Ruska se sešla jen několik set metrů od „největší vlastenecké akce roku“ zástupců hnutí SPD, strany PRO Jindřicha Rajchla, Svobodných a Trikolory, kteří se společně chystají na podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Na pódiu vedle Staroměstské radnice se postupně vystřídal předseda Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura, zmiňovaný aktivista a lídr strany Právo Respekt Odbornost Rajchl, ekonom a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík nebo lídryně Svobodných Markéta Šichtařová. Nechyběli ani Radim Fiala, Zuzana Majerová nebo Jaroslav Foldyna.

Na demonstraci na Staroměstském náměstí přišlo kolem čtyř tisíc účastníků. Někteří se otevřeně přihlásili k podpoře Ruska. | Zdroj: e15 Karolína Blažková

I zde se kromě přibližně čtyř tisíc podporovatelů protivládních stran, z nichž část sem dovezly organizované svozy autobusem, objevilo několik desítek odpůrců Okamury a Rajchla. „Jsou tu s námi příslušníci policie, a proto vás prosíme, abyste případné konflikty neřešili sami, ale obrátili se na ně,“ vyzvali proto raději organizátoři akce.

I na Staroměstském náměstí se dostávali do potyček podporovatelé Ukrajiny a Ruska. | Zdroj: e15 Karolína Blažková

Někteří demonstrující se přesto neudrželi a pouštěli se do slovních roztržek, a to zejména kolem stánku, který před palácem Goltz-Kinských postavili podporovatelé Ukrajiny. Téma většiny hádek se točilo právě kolem rusko-ukrajinského konfliktu. „Pochopte konečně, že i mezi Ukrajinci jsou lidé dobří i zlí, ale nemůžete je přece hodit do jednoho pytle,“ pokoušel se o svém názoru přesvědčit jednoho z podporovatelů demonstrace muž s cedulí, která přirovnávala Putina k Hitlerovi nebo Stalinovi. „Můžu, nechci je tady a dost,“ nenechal se jeho protivník.

I na Staroměstském náměstí se dostávali do potyček podporovatelé Ukrajiny a Ruska. | Zdroj: e15 Karolína Blažková

Několik účastníků se rozhodlo, že příslušníky policie upozorní na skupinky, které na demonstraci dorazily s proukrajinskými banery. „Ruší nás tady, ať si s tím jdou jinam,“ chtěli si postěžovat. „Mají právo tady být podobně jako vy,“ vysvětlovali policisté i členové antikonfliktního týmu v reflexních vestách.

"Vždyť máte bundu v ukrajinských barvách," smál se jeden z podporovatelů Ukrajiny. "Buďte zticha a běžte odsud," slyšel na oplátku. | Zdroj: e15 Karolína Blažková

Staroměstským náměstím se rozléhalo zejména volání po míru, kterého ale podle Rajchla nelze dosáhnout bojem. Vymezil se proti zbrojení a „strachu, který vyvolává současná vláda“. Dostalo se i na připomenutí covidových restrikcí. Posměch si ze strany řečníků vysloužila například europoslankyně Danuše Nerudová za své vyjádření, že Česko v roce 1945 osvobodili Američané, zatímco Sověti začali s okupací, nebo šéf strategické komunikace Úřadu vlády Otakar Foltýn. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil ekonom Ševčík za lídra světa korupčních despotů.

Fiala do pekel!

Kromě toho zazněla i další témata, která strany pod současnými křídly SPD razí dlouhodobě – vystoupení z NATO, bruselský diktát z institucí Evropské unie nebo kritika současného premiéra Petra Fialy (ODS), za jehož „seslání do pekla“ mohli po pravé straně pódia podepsat účastníci akce petici. Kousek od stánku se objevila i herečka Jaroslava Obermaierová, která ještě před čtyřiceti minutami promlouvala z pódia na Vrabelově akci.

Petice na demonstraci SPD: Fiala do pekel. | Zdroj: e15 Karolína Blažková

Zatímco na Staroměstském náměstí se závěrem akce rozezněla česká hymna, na náměstí Republiky se tou dobou ještě hovořilo. Miroslav Sládek, který si ze svého působení v devadesátých letech odnesl přezdívku patron českých rasistů, zde upozorňoval na to, že Česko společně s dalšími zeměmi visegrádské čtyřky zůstává poslední zemí nepoznamenanou migrací. I to se podle něj postupně začíná měnit. Po skandování již prořídlého davu „Sládek na hrad“ ukončil Vrabel akci podobnými slovy, jako tu svou otevřel Okamura: „Jsme jedna velká rodina.“