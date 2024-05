Jaké přínosy si slibujete od tradičního českého výrobce střeliva Sellier & Bellot, jehož nákup jste po souhlasu regulačních orgánů v Česku a také Spojených státech koncem minulého týdne dokončili?

Přítomnost ve výrobě malorážového střeliva pro nás byla strategickým záměrem, souvisí s vizí stát se uznávaným a nesporným lídrem oblasti ručních palných zbraní. Když jsme přemýšleli, jak do této oblasti vstoupit, společnost Sellier & Bellot byla nepochybně jedním z kandidátů na akvizici, kterou jsme nakonec dokázali úspěšně uzavřít.

Začnete nabízet zákazníkům ruční palné zbraně spolu s náboji?

Určitě bude naprosto klíčové, aby obchodní týmy Colt CZ a Sellier & Bellot spolupracovaly. Bude záležet na konkrétním zákazníkovi, zda si koupí naše zbraně a naši munici dohromady. Do budoucna máme ambici vytvořit takové spojení pistolí, samopalů a pušek se střelivem, aby zákazníci vyžadovali obě komodity zároveň. I když musí být každá zbraň schopna střílet s náboji od různých výrobců, samozřejmě za předpokladu shodné ráže a dalších parametrů, nepochybně dostáváme příležitost vyladit produkci Sellier & Bellot tak, aby naše zbraně měly ještě lepší výsledky.

Předpokládáte investice do výzkumu a vývoje třeba i nových ráží munice?

Zcela určitě. I proto, že USA a další státy NATO nyní diskutují o tom, zda od sedmdesátých let standardizované střelivo pro pušky ráže 5,56 milimetrů je stále ideální. Zvažují se jiné ráže, které by daly vojákům výhodu v boji a dokázaly zasáhnout cíl na delší vzdálenost s větším účinkem. Na druhé straně ale nová munice nesmí způsobovat příliš velký zpětný ráz a musí mít i přiměřenou hmotnost, aby s ní voják s průměrnou fyzickou kondicí mohl střílet a unesl optimální množství zásobníků. Debaty, které se vedou, jsou umocněny zkušenostmi z války na Ukrajině.

Souhlasíte, že změna ráže pro země NATO i řadu dalších států, které používají náboje 5,56 milimetru, by byla i velkou příležitostí jak pro výrobce zbraní, tak munice?

Změnit ráži pro celé NATO je velmi komplikovaný úkol. Musí být zajištěna interoperabilita, splněny logistické požadavky a zajištěna dostatečná výrobní kapacita. Ale samozřejmě je to i velká byznysová příležitost.

Byl to důvod, proč jste ve vaší skupině chtěli výrobce střeliva?

Byl, ale nikoliv jediný. Naše palné zbraně představují investici do dlouhodobých aktiv, která nám pomáhá expandovat, modernizovat se a růst. Zároveň jsme ale chtěli více směřovat do oblasti spotřeby, tedy právě do výroby munice.

Jak silnou pozici ve světě po začlenění Sellier & Bellot získáte?

Budeme mezi top dvojkou a trojkou. Ještě blíže se posuneme k firmám Beretta a Sig Sauer, tedy současné jedničce a dvojce na celosvětovém trhu ručních palných zbraní. Nejde ale jen o velikost. Klíčové je, abychom byli referenčním výrobcem. To souvisí s tím, jaké armády a v jakých objemech vybavujeme. Chtěli bychom, aby to byly ty nejvyspělejší, nejprogresivnější. Pak si každý další potenciální zákazník řekne, že chce mít Colt CZ ve výběrovém řízení, protože tak získá tu nejlepší kvalitu na trhu.

Jan Drahota, nový šéf Colt CZ Group|e15 Dominik Kučera

Kolik jste za vlašimskou muničku zaplatili a z jakých zdrojů?

Transakční hodnota činí 703 milionů dolarů. K ní se ještě musí připočítat čistý dluh, který má Sellier & Bellot ve své bilanci. K financování jsme použili kombinaci vlastních zdrojů a úvěru od partnerského syndikátu pěti bank. Část kupní ceny jsme uhradili emisí našich nových akcií, zbytek hotovostí od bank. Uskupení CBC Europe, od něhož jsme stoprocentní podíl v Sellier & Bellot získali, se s 27,7 procenta akcí stalo druhým největším akcionářem v naší skupině, ale s minoritním podílem.

Byl majetkový vstup do Colt CZ podmínkou CBC?

Je to jeden z parametrů transakce. Majetkový vstup CBC je pro nás komfortní v tom, že částečně platíme akciemi a na celou cenu za Sellier & Bellot si nemusíme brát úvěr. Můžu říct, že transakci jsme domluvili relativně rychle. Dohodli jsme se na struktuře včetně kapitálového vstupu do Colt CZ Group, v jejíž funkčnost věří obě strany. Co se týče CBC, vidím to tak, že věří našemu příběhu a předpokládá další rozvoj naší společnosti, tedy zhodnocení svých akcií.

Přinese vám propojení s CBC nějakou přidanou hodnotu, využijete například obchodní kontakty této nadnárodní skupiny?

Zatím o tom nepřemýšlíme, není to součástí žádných dohod, byť využijeme stávající obchodní zastoupení Sellier & Bellot v USA, které je úspěšné. CBC bude mít zastoupení v naší dozorčí radě. Očekávám, že přinese nové pohledy a ovlivní naše další směřování.

Nakolik silné má Sellier & Bellot postavení v USA?

Oproti Colt CZ je americký trh pro Sellier & Bellot méně významný. Prodeje střeliva jsou tam mezi třiceti až čtyřiceti procenty celkového objemu produkce společnosti, která je výrazně diverzifikovaná a prodává po celém světě.

Jan Drahota Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a též absolvoval program Executive MBA na University of Chicago. Do někdejší CZG – Česká zbrojovka Group, předchůdce dnešní skupiny Colt CZ, přišel v roce 2014. Předtím pracoval téměř 12 let v oblasti investičního bankovnictví a finančních trhů pro skupinu Société Générale, vlastníka Komerční banky. Naposledy pro tuto skupinu pracoval v Paříži v roli ředitele pro střední a východní Evropu. V letech 2014 a 2015 působil jako poradce náměstka ministra financí zodpovědného za finanční trhy. Za ministerstvo byl také v dozorčí radě ČEPS. V současné pozici předsedy představenstva Colt CZ Group je od července 2021.

Zvažovali jste ovládnutí The Kinetic Group, muniční divize amerického koncernu Vista Outdoor, která je vůbec největším výrobcem nábojů na světě. Byly ve hře i další firmy?

Podívejme se na to trochu jinak. V posledních dvou letech byly v oblasti malorážového střeliva na prodej dva velcí výrobci. Šlo o švýcarskou Ruag Ammotec a italskou Fiocchi Munizioni. Pak se objevila příležitost v podobě muniční části Vista Outdoor. Vzhledem k naší vizi a ambicím jsme se na všechny tyto transakce dívali. Sellier & Bellot ale na otevřeném trhu nebyla, nebyl to proces s více zájemci o koupi. Dohodli jsme se bilaterálně s CBC.

Ruag Ammotec získala společnost Beretta, jeden z vašich úhlavních konkurentů na poli ručních palných zbraní. V případě Fiocchi i Visty jste se střetli s Czechoslovak Group.

K neuskutečněným transakcím se detailně nevyjadřujeme. Nebudu rozebírat, proč jsme nějakou firmu nekoupili nebo že dal někdo lepší nabídku než my. Pro nás je to voda pod mostem. Mohu říct jen to, že mnohem více jsme se zajímali o švýcarský Ruag.

Proč byl zájem o Vistu nižší?

Na muniční část tohoto koncernu jsme se dívali dlouhodobě, ale nakonec přišly dvě skupiny, které daly vyšší nabídky. Pro nás je důležité mít při akvizičních snahách finanční disciplínu. Uvidíme, jak to s Vistou dopadne.

Drží Colt CZ a také majitel skupiny René Holeček nebo vy osobně ještě nějaké akcie Visty? Podle dostupných informací jste měli přes pět procent akcií za 90 milionů dolarů.

Akcie Visty jsme drželi dlouhodobě, nicméně jako skupina jsme všechny prodali, svůj podíl jsem prodal i já. Za pana Holečka se nemohu vyjadřovat.

Budete s Czechoslovak Group Michala Strnada soupeřit na severoamerickém trhu se střelivem pro sportovce, lovce a také pro policejní sbory a armády?

Mám na to dva pohledy. Vždy mám radost, když se českým firmám v jakékoliv oblasti daří. Pokud Czechoslovak Group muniční divizi Visty koupí, budu potěšen, že alespoň někdo z Česka uspěl. Co se týče konkurence, je v zásadě jedno, z jaké části světa pochází. Jako součást konkurenčního prostředí jednoduše musíme být konkurenceschopní. Jsme hrdí, že máme silné české kořeny a dodáváme české armádě, což je pro nás velmi významná reference. Ale my i Czechoslovak Group, jako velké české skupiny obranného průmyslu, jsme už Českou republiku přerostly. Tuzemský trh by nás neuživil.

Kdo patří mezi vaše největší odběratele?

Prostřednictvím Coltu a Coltu Canada jsme zastoupeni v desítkách armád, například v americké, kanadské, dánské nebo nizozemské. Zbraně CZ pak mimo jiné mají francouzské, polské, ukrajinské, portugalské, španělské, finské nebo maďarské ozbrojené sily. Celkem dodáváme čtyřiadvaceti armádám z dvaatřiceti států NATO a ozbrojeným složkám pětadvaceti z osmadvaceti zemí Evropské unie. A samozřejmě jsme hrdí na to, že kompletně přezbrojujeme pistolemi, samopaly a puškami Bren 2 českou armádu. Takových zákazníků, kteří se rozhodnou pro celé naše portfolio a vybaví všechny své jednotky, bychom chtěli víc. Prostor pro růst určitě je.

Vidíte ho i v řadách Policie České republiky?

Bohužel s republikovou policií a ministerstvem vnitra spolupráce nefunguje. Z důvodů, které se nám zdají nepochopitelné, preferují zahraniční výrobce ručních palných zbraní, a to nejen pistolí, ale i samopalů nebo odstřelovacích pušek. Mrzí nás, že si česká policie naše výrobky nekupuje. Jsme přesvědčeni, že jsou srovnatelné s celosvětovou konkurencí, protože je dodáváme francouzským, finským nebo jiným složkám včetně nejelitnějších protiteroristických útvarů. Přesto o naši produkci nemá česká policie zájem. Tomu nerozumíme. Přitom v zájmu nejen Colt CZ, ale celé země je využívat domácí výrobce, a to z důvodu pozitivních dopadů do ekonomiky, jako je například zaměstnanost a odvody daní a pojistného do státního rozpočtu. Také by se zvýšila interoperabilita mezi naší policií a armádou.

Nakolik velkým projektem je pro Colt CZ chystaná výroba pušek CZ Bren 2 na Ukrajině?

Platí, že naše dceřiné společnosti CZ i Sellier & Bellot mají na Ukrajině státního partnera, s nímž pracují na lokalizaci výrobních závodů. Ukrajina má určitě zájem o pušky Bren 2. To je ale asi tak všechno, co k tomu mohu říct. Vzhledem k válečnému konfliktu je to citlivé téma. Zveřejňujeme podrobnější informace jen tehdy, když nás o to ukrajinská strana požádá.

Za loňský rok dosáhl Colt CZ výnosů 14,9 miliardy korun, meziroční růst byl 1,8 procenta. To jste označil za zklamání, mimo jiné klesl prodej zbraní. Co výsledky ovlivnilo a jaký je plán na letošek?

Z mého pohledu se pocity mísí. Patří poděkování našim kolegům, že to byl druhý nejlepší rok v historii Colt CZ. Na druhé straně jsme nesplnili cíl, který jsme si dali. Letos předpokládáme poměrně zásadní růst v rozmezí od deseti do pětadvaceti procent. Nicméně dodávky ozbrojeným složkám, což jsou naši hlavní zákazníci, jsou více sezónní než dříve. Tento byznys neroste stále stejně. Máme velké kontrakty, které se zobrazí v účetnictví až v okamžiku, kdy je dokončíme.

Co se letos na vašich výsledcích nejvíce projeví? Bude to začlenění Sellier & Bellot?

Onen až pětadvacetiprocentní růst se týká čistě Colt CZ bez Sellier & Bellot. Naše výsledky nesmí být taženy akvizicemi, to není správná strategie. Musí za nimi být organický růst stávajícího portfolia. Na tom jako vedení skupiny pracujeme a vyzýváme k tomu šéfy jednotlivých podniků. A že jsme přibrali Sellier & Bellot, bude samozřejmě další faktor růstu. Jak jsme už sdělili našim investorům, v součtu celoročního výkonu Colt CZ a Sellier & Bellot cílíme na tržby přes 22 miliard korun. EBITDA, tedy zisk před zdaněním, úroky a odpisy by měl převýšit pět miliard.

Kde vidíte další potenciál růstu, kam hodláte skupinu posunout?

Nákup Sellier & Bellot je pro nás transformační záležitost. První taková akvizice se týkala amerického Coltu, fakticky nás zdvojnásobila. Mělo to obrovské dopady na naše fungování. Příchod Sellier & Bellot má podobný charakter, nárůst tržeb a ziskovosti skupiny Colt CZ bude přes padesát procent. Bude důležité, abychom společnost správně integrovali do skupiny. To je nyní priorita. Neznamená to ale, že bychom se přestali dívat na další potenciální příležitosti.