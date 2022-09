Alžběta II. byla majákem tradice a svobody, říká Vondra | E15.cz

Byla osobou, která fungovala jako maják tradice a svobody pro mnohé, kdo si váží světa, ve kterém žijeme, a nechtějí s ním experimentovat způsobem, který by nás vedl do záhuby. Tak vzpomíná na královnu Alžbětu II. europoslanec a exministr zahraničí Alexandr Vondra. Nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách zemřela ve věku 96 let.