Babiš dostal sám sebe do izolace, říká politolog | E15.cz

Základní otázka zní takto: jaké jsou vyhlídky Andreje Babiše v české politice po prohraných prezidentských volbách?

Myslím, že v zásadě zůstávají stále stejné. A to z jednoho prostého důvodu: byť jde o jeho největší a zásadní porážku, není ani zdaleka první. Ale hlavně – když procházím českou politickou krajinu, myslím si, že má ještě pořád dostatečný prostor na to být silnou opozicí. Ostatně on sám prohlásil, že by se chtěl pokusit vyhrát volby v roce 2025 a stát se znovu premiérem.

Navíc je evidentní, že se bude snažit rozkládat vládu Petra Fialy během jejího celého funkčního období. Po prezidentských volbách se mu určitě otevírá prostor k tomu, aby přitáhl voliče, kteří jsou s vládou nespokojení. A pokud se podíváme na některé jiné země, typicky mohu zmínit třeba Itálii, tak tam ty pády a vzestupy například Silvia Berlusconiho mohou být pro Babiše inspirací.

Faktem je, že v prvním kole prezidentských voleb získal dva miliony hlasů, což je o půl milionu víc, než kolik bralo hnutí ANO v posledních sněmovních volbách, a ve druhém kole k tomu přidal ještě dalších 400 tisíc hlasů. Je tedy otázka, zda má hnutí ANO potenciál vyluxovat všechny hlasy těch, kteří budou vůči vládě v opozici.

To nemá – hlasy pro Andreje Babiše se nerovnají hlasům pro hnutí ANO. Tady šlo skutečně o volbu mezi dvěma konkrétními kandidáty. Pro některé voliče mohlo být motivací volit proti, nechtěli na Hradě toho druhého. Třeba u Pavla to byla čtvrtina všech hlasů, které dostal ve druhém kole. Takový typ voličů ve sněmovních volbách nemusí existovat.

V tomto ohledu udělal velice důležitý krok Tomio Okamura, který se od Babiše distancoval a uchoval si tak šanci pro svébytnou samostatnou SPD. Po ČSSD a KSČM má Babiš spadeno na tento subjekt. Současně platí, a známe to i z minulých let, že zaznamenáme řadu pokusů o vznik nových stran, které nechtějí Babiše ani vládu. Platí rovněž, že je Andrej Babiš nepřijatelný asi pro šedesát procent lidí. Mluvčím celé opozice není a nebude.

Opozice není jednolitý celek: jsou tam liberálové, levicově orientovaní voliči, ale také středoví nebo i pravicoví. Takže úspěch by pro Babiše byl, pokud by si dokázal urvat víc než v minulých sněmovních volbách. Výrazně nad třicet procent ale hnutí ANO směřovat nebude.