Spor premiéra Andreje Babiše o jeho spolupráci s komunistickou Státní bezpečností vstupuje do další fáze. Předsed hnutí ANO dál tvrdí, že s tajnou policií nespolupracoval a nic na tom nezměnil ani verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Podle historika Prokopa Tomka je problém v tom, že je v případu málo svědků. „Druhý problém je ten, co je to za svědky, protože ti lidé v tom byli zainteresováni a vytvořili tu situaci a ten vztah,“ říká. Důkazy nicméně podle něj hovoří jasně.