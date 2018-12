Evropský soud odmítl Babišovu žalobu kvůli StB na Slovensko | E15.cz

To, co se ještě před několika dny jevilo jako daná věc, dostává trhliny. Nedělní domácí výbuch s Teplicemi a další bodová ztráta totiž podle informací deníku Sportu znatelně oslabily pozici sportovního ředitele a hlavního trenéra Zdeňka Ščasného. Definitivní rozhodnutí, jak bude Sparta včetně kádru i trenérského týmu vypadat na jaře, padne až po posledním podzimním utkání v Příbrami. Ale vůbec poprvé od Ščasného návratu do Sparty je na stole i ta možnost, že by v klubu ve své roli skončil. Co na krizi říká generální ředitel František Čupr? Jaké změny připustil? Jakou roli bude mít v rozhodování Tomáš Rosický, který se měl stát sportovním ředitelem? A měl by podle oslovených expertů skončit trenér Zdeněk Ščasný?