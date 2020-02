Babiš: Stavba nových bytů je hlavně na městech a obcích | E15.cz

Česko stoupá v evropském žebříčku cen nemovitostí a stále více lidí se potýká s vysokými cenami bytů. Mnozí vydávají za bydlení téměř dvě třetiny příjmů. Tazatelé proto v pořadu „Ptám se, pane premiére“ zahrnuli předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) otázkami, jak mají vystačit s příjmy, když chtějí důstojně bydlet. Babiš soudí, že nové byty by měly stavět především města a obce a je také třeba změnit stavební zákon. Premiér také není spokojen s politikou bank, o které chce jednat se šéfem ČNB Jiřím Rusnokem.

„Průměrný důchod činí 14 400 korun, nejlevnější byt v Praze 1+kk nyní nájem 7500 plus 1800 služby. Myslíte si, že zbylá částka 5100 korun je důstojné žití,“ ptala se premiéra paní Pelikánová. A připojila dotaz: „Proč nestavíte obecní byty? Proč podporujete firmy úlevami na daních a netlačíte je do výstavby firemních bytů? Jediné dlouhodobé řešení výstavby bytové situace je větší nabídka.“

Předseda vlády v reakci na dotaz v pořadu připomněl, že v roce 1989 bylo postaveno 79 tisíc bytů a 600 tisíc bytů převedl stát na samosprávu – tedy na města a obce.

„A kde jsou ty byty? My jako stát říkáme, že nechceme stavět byty, to není naše role. Za minulé koalice jsme ztratili čas ohledně zákona o sociálním bydlení, protože nemůžeme ze zákona nutit obce a města, aby měly povinnost každému postavit byt,“ řekl Andrej Babiš. Připomněl, že každé město má bytovou komisi a přehled, proto by byty měla stavět hlavně města. „Praha má 70 miliard na účtech, tak může stavět,“ uvedl předseda vlády.

