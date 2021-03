Bezpečnost v obchodech není pro pistolníky | E15.cz

Počátkem roku jste oznámili akvizici většinového podílu v divizi facility managementu skupiny CPI. Co vám to přinese?

Působíme v oblasti péče o nemovitosti ve smyslu údržby, bezpečnosti a dalších služeb, které zákazníci potřebují, aby budovy fungovaly. Společnost CPI je naším dlouhodobým obchodním partnerem. Měla vlastní firmu, která se věnovala této oblasti podnikání. Hlavním byznysem CPI jsou ale investice do nemovitostí. Z naší dlouhodobé spolupráce potom logicky vzešlo, že jsme se dohodli na koupi větší části této společnosti. Pro nás je to velký krok v tom, že můžeme rozšiřovat své portfolio. Navíc tak firmu s využitím všech dostupných zdrojů můžeme vést efektivněji.

Souvisí transakce s děním v posledním roce?

Nejde jen o CPI. Podobný krok zvažuje řada realitních společností. Zvláště minulý rok přispěl k tomu, že všichni začínají více přemýšlet, co vlastně chtějí dělat a co je jen hezký doplněk podnikání. Naše branže je založená na velkém množství lidí a dodávek, na širších aktivitách. Jsou to úplně jiné trhy než na nákup a prodej nemovitostí.

Takže podobných příležitostí bude na trhu více?

Při diskuzích se zákazníky vidíme, že přehodnocují své obchodní modely a zvažují, jestli by to pro ně také nebyla cesta. Takže ano, jsou zde další rozvojové plány tohoto charakteru. Všechno ale záleží na očekávání a představách obou stran. To znamená potkat se nejen provozně, ale i ekonomicky.

Domluvili jsme se, že to jsou informace, které není nutné veřejnosti sdělovat. Celá transakce je trochu složitější proces a musím respektovat i přání protistrany.

CPI má v nově vytvořené firmě pětinový podíl. Máte na něj opci?

Jsou tam další otevřené možnosti, jestli získat nebo nezískat stoprocentní podíl. Teď se plně soustředíme na to, že společnost řídíme a organizujeme práci lidí. Jak to bude vypadat vlastnicky dál, je velmi předčasné řešit.

Co vám minulý rok přinesl obchodně?

Pro všechny to byla nová situace, s níž nikdo neměl zkušenosti. Naše společnost se dokázala adaptovat velmi rychle a dobře. Už před covidem jsme se věnovali novým produktům, které mají dlouhodobě nahradit pracovní sílu a zefektivnit práci v budovách. Intenzivně jsme se věnovali automatizaci a digitalizaci činností, které děláme. Prvním impulzem bylo očekávání, že dříve nebo později nějaká ekonomická krize přijde. Samotné nás však trochu zaskočilo, že nepřišla ekonomická, ale zdravotní krize.

Přesto jsme řadu inovativních produktů mohli využít. Sami zákazníci začali volat po tom, abychom více využívali automatizované a digitální nástroje, aby se zmenšovaly týmy lidí, kteří poskytují naše služby. K efektivnímu ochránění budov a majetku není vždy nutné používat pracovní sílu. Přesto máme z dalšího vývoje trochu obavy a jsme v očekávání, co letošní rok přinese.

Bude kvůli automatizaci ve vašem oboru klesat počet zaměstnanců?

Nemyslím si, že to musí mít nutně takový dopad. Chceme využívat spíše lidí, kteří jsou lépe zaplacení a vykonávají sofistikovanější činnosti. Zároveň jsme ale dlouhodobě už před rokem 2020 cítili, že kvůli astronomickému nárůstu mezd v České republice a nízké nezaměstnanosti všichni přemýšlejí, kolik lidí vlastně využívat.

Takže se změní spíše skladba pracovníků?

Ano. Méně kvalifikovaných míst ubude.