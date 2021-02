Do boje o Karu Trutnov vstupuje polský řetězec | E15.cz

O zkrachovalou kožešnickou společnost Kara Trutnov se v konkurzu utkají dva výrazní hráči. Již známým uchazečem je tandem bývalého majitele Kary Zdeňka Rintha a investiční skupiny Natland. Nyní se na scéně objevil druhý zájemce v podobě polského řetězce Ochnik. Ten si pro expanzi do Česka najal manažera, který Karu stejně jako Rinth zná dobře zevnitř.

Expanzi Ochniku na český a slovenský trh vede Pavel Bednář, člověk s detailní znalostí byznysu Kary. Do loňského roku byl totiž finančním ředitelem skupiny C2H, které Kara patří.

„Mohu jednoznačně potvrdit vstup Ochniku na český a slovenský trh. Dávalo by nám určitě smysl, aby to bylo pod značkou Kara, která zde má v daném segmentu velmi zajímavou historii. Zahájili jsme v tomto smyslu již odpovídající jednání, nicméně finální dohoda bude záviset na průběhu insolvenčního řízení Kary Trutnov, které teprve nedávno začalo,“ řekl Bednář.

Zatímco Bednář viděl do střev Kary v posledních třech letech, Zdeněk Rinth má zkušenosti s kožešnickým podnikem už od sedmdesátých let. Kara se sice po roce 1989 rozpadla na několik části, Rinth ale nakonec značku zachránil. Na jejím základě vybudoval novou firmu. Tu nakonec v roce 2018 prodal skupině C2H podnikatele Michala Mičky. Poté, co Kara spolu se sesterskou značkou Pietro Filipi letos zbankrotovala, rozhodl se Rinth ve spolupráci s Natlandem zachránit značku podruhé.

„Hraje se o dny. Musíme zachránit, co se dá. Relativně v krátké době předložíme záchranný plán,“ řekl Rinth. Spolu s Natlandem zároveň deklaroval ochotu financovat provoz Kary během úpadku. Natland loni na jaře ovládl prostřednictvím insolvenční reorganizace e-shop s oblečením Zoot.

Svůj internetový obchod provozuje také soupeř v boji o Karu Ochnik. Kromě toho ale polská firma založená v roce 1989 bratry Ochnikovými sází i na kamenné prodejny. Řetězec v současnosti vede nejmladší z bratrů zakladatelů Marcin Ochnik.

„Plánujeme ve velice krátké době otevřít na českém a slovenském trhu okolo 30 prodejen včetně e-shopu a díky širšímu sortimentu rychle obratově překonat roční hranici 500 milionů korun,“ popisuje plány Bednář. Za konkurenční výhodu považuje, že Ochnik má identický sortiment jako Kara. „Spolupracujeme ve světě se stejnými dodavateli. Ovšem za výrazně nižší ceny, neboť obratově jsme násobně větší než Kara. Jen v Polsku máme přes 100 vlastních obchodů,“ doplnil Bednář.

Zajímavostí je, že oba konkurenty v boji o Karu jmenoval minulý týden Krajský soud v Hradci Králové do tříčlenného prozatímního věřitelského výboru Kara. Rinth i Bednář totiž získali od věřitelů podniku menší pohledávky. Součástí výboru je ještě Česká spořitelna coby zajištěný věřitel.

Dluhy Kary se vyšplhaly na 260 milionů korun. Z toho 167 milionů připadá na Českou spořitelnu. Za příčinu úpadku Kary uvádí její současný vlastník Mička stejně jako u sesterské značky Pietro Filipi problémy způsobené uzavírkami kvůli pandemii. Ještě před vyhlášením insolvence označoval Mička Karu za životaschopnější podnik než Pietro Filipi.

Výpadek loňských tržeb jen u této firmy uvádí ve výši 200 milionů korun. Předloni, tedy v posledním roce nepoznamenaném pandemií, měla Kara tržby 395 milionů korun. Ještě začátek loňského roku firma označila za stabilní. Vše se pak mělo zlomit koronavirovou pandemií a následným výpadkem tržeb v objemu 200 milionů. V případě Pietro Filipi spadl loni obrat na 227 milionů korun z předchozích 434 milionů.