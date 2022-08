Británie vyšetřuje prodej podílu v plynárenské firmě zahraničnímu investorovi | E15.cz

Británie začala na základě nových pravidel národní bezpečnosti vyšetřovat prodej 60procentního podílu v divizi podniku National Grid, která za zabývá rozvodem a měřením plynu. Informoval o tom dnes web listu The Daily Telegraph. Zdroje deníku uvedly, že přezkum vyvolal význam infrastruktury, a ne nějaké konkrétními obavy.

Elektrárenská a plynárenská společnost National Grid v březnu souhlasila s prodejem podílu ve svém divizi konsorciu v čele s australskou investiční firmou Macquarie. Transakce podnik ohodnotila na 9,6 miliardy liber (přes 278 miliard Kč).

Divize vlastní a provozuje více než 7000 kilometrů potrubí přepravujícího plyn po celé Británii. National Grid se chce soustředit na podnikání v oblasti elektrických sítí, při tom sází na rozvoj elektromobilů a tepelných čerpadel. V divizi si nechala zbývající podíl.

S ohledem na energetickou krizi se v českém prostředí po začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu začal připomínat prodej české společnosti Transgas německé RWE před dvaceti lety.

Plynárenská společnost Transgas patřila dlouho mezi takzvané strategické společnosti, a proto nebyla zařazena do privatizace. V roce 1995 se tehdejší premiér Václav Klaus dohodl se svými ekonomickými ministry, že podnik, který provozuje tranzitní plynovod v České republice, by měl zůstat ještě asi pět let ve vlastnictví státu.

O prodeji českého plynárenství, tedy Transgasu a distribučních společností, začala jednat až vláda Miloše Zemana, která Transgas prodala německé společnosti RWE. Transakce byla završena 16. května 2002, když RWE uhradila kupní cenu 4,1 miliardy eur (tehdy asi 125 miliard Kč). To byla nejvyšší suma utržená za privatizaci jednoho podniku.