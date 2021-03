Brzy se staneme českou bankovní čtyřkou, říká šéf Raiffeisenbank Igor Vida | E15.cz

Do letošního roku vstoupila česká Raiffeisenbank jako štika na tuzemském bankovním trhu. Koupila menší Equa bank, postupně přebírá retailové klienty ING a vstupuje i do platební instituce Akcenta CZ, která usnadňuje zahraniční platební styk a devizové operace. „Je tu politická a ekonomická stabilita, české domácnosti jsou spořivé a Česko má nízkou míru zadlužení,” vysvětluje generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida, proč si původem rakouský bankovní dům vybral pro letošní expanzi právě český trh.

Dohodli jste se na převzetí Equa bank. Transakci v současnosti posuzuje ÚOHS vezrychleném řízení. Pokud ke spojení dojde, jak velkým hráčem se stanete na trhu?

Naše velikost se změní v počtu retailových klientů. Myslím, že bychom se mohli stát čtvrtým největším hráčem. Počítám do toho i naši nedávnou akvizici Raiffeisen stavební spořitelny. Ale v zásadě tyto akvizice neděláme kvůli tomu, abychom soutěžili v žebříčcích. Klíčovým motivem je zlepšit úspory z rozsahu naší banky.

Jak bude spojení s Equa bank probíhat?

Stále čekáme na schválení od regulátora. Akcionáři ale už teď mají určité představy. K debatě přizveme také externího konzultanta, kterého jsme ještě nevybrali. Následně začne intenzivní práce na přípravě integračního plánu. Cílem je, aby ze dvou bank vznikla jedna entita. V rámci toho také proběhne debata, co se značkou Equa. Nemyslím, že Equa jako značka nutně zanikne. Má dobré jméno na trhu, a to je důvod, proč jsme ji kupovali.

Říkáte, že je koupě Equa bank plně v souladu s vaší strategií. Jaká je vaše strategie?

Tato transakce, spolu s převzetím portfolia ING bank a Raiffeisen stavební spořitelny, jsou aktivity, které nás zaměstnají na rok a půl. Chceme se primárně soustředit na zhodnocení této investice.

Proč jste si pro rozvoj a nové akvizice zvolili jako jednu z hlavních zemí Česko?

Jde o mix různých věcí. Primárně tu je politická a ekonomická stabilita. Potom kvůli chování domácností, které jsou spořivé. Vidíme znatelný nárůst depozit. Sice na nich se současnými úrokovými sazbami neumíme vydělat, ale to je doufejme na přechodné období. A potom se také díváme na nízkou míru zadlužení, což pro Česko též platí.

Může to být i konzervativním přístupem tuzemských klientů k bankovnictví? Průměrná ziskovost vlastního kapitálu u bank je v Česku jedna z nejlepších v Evropě, české banky mají relativně dobré čisté úrokové výnosy.

Určitě. Nazval bych to zdravým konzervatismem. Když jsem pracoval na Slovensku, tak jsem byl zvyklý na to, že parlament schválil 123 nových zákonů za rok. A to se potom těžko jakožto podnikatel nebo manažer orientujete.

Za poslední čtvrt roku jste se dohodli na akvizici tří firem. To tu dlouho nikdo z bankovních hráčů neudělal. Jsou tu ještě banky, které stojí za koupi?

To záleží na tom, kdo se na to dívá. Pro nás už moc ne. Vím, že jsou některé banky v nabídce, ale jsou na nás příliš malé počtem klientů nebo nezajímavé svým byznysovým zaměřením.

Jakým způsobem do toho zapadá koupě Akcenty CZ? Jde vám o konkrétní segmenty bankovního byznysu?

Naše strategie podporovaná našimi akcionáři je být větší v tomto segmentu obchodování s devizovými prostředky a vůbec zprostředkování obchodů na kapitálovém trhu. Existuje určitý segment, na který si banky nesáhnou a vždy bude obsluhován firmami, jako je Akcenta. I proto ji nechceme integrovat do našich struktur.

Někteří z klientů Equa bank se obávají, že přijdou o výhody, které dosud měli - hlavně se ptali na účet bez poplatků a výběry ze všech bankomatů zdarma. Co vy na to?

Klienti Equa banky budou mít zachované podmínky, které mají dnes. Naše produktové portfolio je téměř identické s tím, co nabízí Equa bank. Jsme trochu komplexnější v tom, že máme produkty pro bohatší klienty. Ale naše základní produkty máme téměř identické, včetně výběrů z bankomatů a vedení účtu zdarma. Navíc jsme se rozhodli, že od 1. dubna zrušíme poplatek za výběry z bankomatů v zahraničí, který byl také předmětem emotivních diskuzí.

Bude konsolidace na bankovním trhu dál pokračovat?

Asi ano. Je to dost logické. Současná krize ještě na banky pořádně nedopadla. Nebude to nějak dramaticky velký propad, ale bude to mít dopad na ziskovost bank, což může urychlit konsolidaci trhu. Navíc úrokové sazby jsou nízké a banky, které mají postavený byznys na tom, že vydělávají na vkladech, teď mohou být v problémech.

Říkáte, že krize na banky pořádně nedolehla. Kdy myslíte, že se tak stane?

Stane se to ve chvíli, kdy firmy nebudou moci držet lidi a zvýší se nezaměstnanost. Co se týče výroby, tam takovou hrozbu nevidím. Svět stále poptává české výrobky.

Pohybujete se v bankovnictví už tři dekády. Jak byste popsal jeho současný stav?

Zažil jsem na Slovensku mnoho situací: čtyři změny měn i období Mečiara, což byla krize ekonomiky sama o sobě. A pak také pád dvojčat, který se odrazil na Tatra bance (ve které tehdy Igor Vida pracoval, pozn. red. ), protože někdo začal v té době šířit nepravdivou informaci, že jsme přišli o peníze na americké burze. Zažil jsem reálný “run on the bank”, jak se říká.

Současná situace tedy není pro banky zdaleka tak dramatická, že?

Zdaleka ne jako v roce 2008, kdy některé banky byly na hraně přežití, protože zmizela likvidita z trhu. A to je úplně to nejhorší, co se bankám může stát.

Část lidí se ale vinou současné krize dostane do spirály chudoby. Vnímáte to z pozice banky, z pozice bankéře?

Častokrát je pro mě velice obtížné zjistit, kde tato realita je, protože jsem si vědom, že nežiju v realitě běžných občanů. Z pozice banky bychom mohli zhoršující se situaci Čechů vidět přes čísla. To ale nevidíme.

Čím to je? Klientskou bází?

Možná je to klientskou bází. Možná úvěrovou politikou, která u nás byla vždy trochu konzervativnější.

Raiffeisenbank loni klesl čistý zisk meziročně o 49 procent na 2,14 miliardy korun. Důvodem byla pandemie koronaviru. Může to být nový normál?

Myslím, že nikoliv. Nejpozději od roku 2023 budou čísla podobná roku 2019. Jsou dva důvody, proč bankám propadly zisky. Zaprvé vytvořily větší rizikové rezervy a zadruhé jim poklesly úrokové sazby, a tedy i výnosy. Tato situace se musí narovnat.

Fungují vám hypotéky letos tak skvěle jako loni?

Hypotéky stále fungují perfektně. Lidé mají volné peníze, které chtějí investovat a nemovitost jim stále přijde jako skvělý způsob, kam peníze uložit. A stále je velké množství domácností, které hledá vlastní bydlení. Faktem je, že konkurenční boj na trhu hypoték tlačí marže pro banky dolů. Takže tato situace, kdy jsou nízké úrokové sazby a vysoký zájem, nebude trvat věčně.

Museli jste v polovině roku přistoupit ke snížení počtu zaměstnanců o 7 procent. Jste z personálního hlediska stabilizovaní? Nebo nevylučujete další propouštění, pokud se situace bude vyvíjet podobně jako loni?

Momentálně se naše priority soustředí na navyšování výnosů. Řešení profitability nevidíme v dalším snižování nákladů. I proto došlo k akvizici Equa banky.

Porostou letos úrokové sazby?

Není to vyloučené. Za mě je šance přes 50 procent, že je Česká národní banka zvedne.

Jak reagujete na vstup nových digitálních konkurentů či platforem na trh a na klesající příjmy z běžných transakcí. Technologické firmy vám začínají brát část kšeftu.

Samozřejmě to sledujeme velice pozorně, ale na číslech to nevidíme. To neznamená, že je možné to podcenit. Díváme se na to s respektem a chceme se z toho poučit. Případně se spojit s partnerem, který pomůže poskytnout našim klientům ještě lepší služby.

Igor Vida (54)