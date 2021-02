Centrální banky tištěním peněz zdrogovaly ekonomiku, říká investor Jan Pravda | E15.cz

Retailoví investoři v minulých týdnech vyhnali cenu akcií GameStopu, AMC a dalších titulů příliš vysoko a následoval pád. Jaký to může mít dopad na kapitálové trhy?

Jde o neracionální chování, které z trhů dělá ‚letadlo‘ nebo kasino. Stále více a více se vzdalujeme od investování založeného na racionálních úvahách týkajících se rizika ve vztahu k návratnosti investice. Místo toho očekáváme, že se za nás zařadí další naivní hejl, který koupí za ještě více než my a tím vyžene cenu dál nahoru, a že se naopak nestaneme posledním hejlem.

Kolik hejlů se ještě najde, je však těžko odhadnutelné vzhledem k tomu, že lidé sedí u počítačů doma místo v práci, kde je alespoň někdo občas kontroluje. Mají také dost peněz, a to i z podpor, takže jich může být několikanásobně více než kdykoli předtím, například v letech 2000 nebo 2008 (roky splasknutí technologické bubliny a finanční krize – pozn. red.).

Jaký to má dopad na trhy?

Toto chování způsobuje extrémní volatilitu nejen cen, ale i valuačních parametrů, kterými se snaží řídit investoři jako já. Je proto nyní velice těžké investovat, podobá se to letu mlhou bez radaru. Valuační faktory už totiž přestávají platit.

Nenaznačuje chování retailových investorů a podobné spekulace, že trhy jsou už v bublině?

Ano, je to velmi podobné dotcom bubble (technologická bublina na přelomu tisíciletí – pozn. red.) nebo subprime (hypoteční bublina v USA – pozn. red.), kdy dentisté zavírali ordinace a investovali do firem, o kterých nic netušili, a holičky kupovaly třetí dům na hypotéku s vidinou zisku třicet procent za půl roku.

Je možné očekávat pokračování podobných výstřelků na trhu?

Ano, hejlové se vždy najdou, ale nyní je to skutečně extrém. Hejlové zmizí, až to celé opravdu řachne.

Které trhy jsou nejpřehřátější?

Všechny veřejné trhy až po kryptoměny. Nevím o žádném veřejném trhu, který není přehřátý. Možná se najdou nějaké „value“ investice, které však vypadají pro veřejnost tak odpudivě, že není jasné, kdy si jich může všimnout. Proto stále zaostávají za výkonností trhu a není možné vědět, kdy vyjde na povrch, že tyto firmy jsou ve skutečnosti v dobré kondici a zajímavé.

Podílejí se na vytváření nerovnováh centrální banky?

Ty jsou dnes hlavní příčinou, protože vytvářejí nepřiměřené množství peněz, které pak lidé vrhají do veřejného trhu. Trh se proto chová, jako by neexistovala rizika. Ta jsou však na rekordních hodnotách, stejně jako ocenění cenných papírů, což vytváří nestabilní a nebezpečně křehkou situaci. A ta je tvořena tištěním peněz. To je normální drogování ekonomiky a ta ‚droga‘ zastírá všechny problémy, které se neřeší, ale jen se zavalují penězi.

Jaká vidíte rizika?

Rizik je všude dost, například klimatická otázka, rozpad liberální demokracie, koronavirus. Nebezpečné jsou však i státní podpory a různé dotace, které jsou už všude. Je přitom vědecky dokázáno, že jejich multiplikační faktor je menší než jedna. Jinými slovy: ty peníze se pálí v kamnech a nevytvářejí ani další hodnoty, ani dlouhodobá pracovní místa.

Pro politiky je ale pohodlnější následovat Keynese než Hayeka. Ovšem problém, zda má být rozpočet konzervativní a ekonomika se má nechat procházet očistnými cykly, jak říkal Hayek, nebo se mají při sebemenší krizi začít tisknout peníze, aby se lidé cítili dobře, není stále vědecky vyřešen. Já se kloním k Hayekovi.

A co inflace?

Ta přijde, a už dokonce přišla, protože nevěřím, že to, co vidíme v inflačních indexech, je realistické. Z koše zboží vypadlo už tolik věcí, že není reprezentativní. Stačí se však podívat na ceny v obchodech, například káva už stojí v hospodě stovku, zatímco loni to bylo padesát korun, nebo na ceny bytů jak vyrostly během koronakrize.

Jak se nyní lidé včetně investorů chovají?

Dobré je připomenout si investorskou alegorii „running lemmings“, ve které se přemnožení polární hraboši v touze po novém teritoriu masově vrhají z útesu do moře, aby se všichni utopili. Naším teritoriem je mamon a spotřeba, útesem jsou bezuzdně tištěné peníze, dotace a na nich založené dluhy.