Ceny aut půjdou nahoru. Postupně, ne přes noc, říká šéf českého zastoupení Toyoty | E15.cz

Kvůli nedostatku dílů musejí automobilky omezovat, nebo dokonce přerušovat výrobu. Povede to ke snižování závislosti na dodavatelích, kteří vyrábějí levně, ale půl světa daleko, anebo se výrobcům aut dál vyplatí držet stávající model?

Jsme na konci toho řetězce a dopad je obrovský. V Kolíně to moc dobře vědí. Svět výroby a dodavatelů je tak propojený a zároveň mezinárodní, že ho blokace hranic zcela paralyzuje. Všechny odstraněné celně-ekonomické bariéry umožnily všem článkům navyknout si natolik, že si zásah podobného rozsahu nikdo neuměl představit. Nikdo o tom neuvažoval, nikdo nebyl připravený.

Lze ale natolik propletenou pavučinu změnit?

Budeme muset, všichni. Závislost je moc velká. Převážení součástek přes celou Evropu je výsledkem historické optimalizace, a to z důvodu ekonomické návratnosti, ať už to jsou šrouby či matice. Jsem-li schopný někde vyrábět velké množství výrobků, musím je někam přepravovat. Teď se hledá, co je efektivnější. Jestli přiblížit výrobu továrně, anebo být pořád závislý na někom v zahraničí.

Zatím pořád vítězí cena.

Téměř všechny automobilky mají dnes postavené závody se systémem just-in-time. To znamená, že většina dodavatelů vyrábí v blízkosti, ne-li přímo v areálu výrobního závodu. V cizině ale obvykle vyrábějí nejrůznější součástky v tak velkém množství, že je prodají o tři koruny levněji než ten, kdo je produkuje u našeho areálu.

Dílčí věci pro subkomponenty se vyrábějí roztříštěně po světě. Až 97 procent dílů, které jsou zapotřebí pro výrobu v Kolíně, pochází z Česka, ze Slovenska a z Polska. V Česku má výroba komponentů obrovskou tradici, vyrábí pro celou Evropu. Jenom Toyota má v Česku 21 firem, vyrábí i pro jiné automobilky, ale pandemie vše zkomplikovala.

Přichází deglobalizace?

První nejjednodušší varianta, jak se víc zabezpečit, je zvětšení zásob na skladě. Bude se ale tlačit hlavně na vyřešení covidové situace než přebudovávat celý autoprůmysl.