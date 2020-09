Češka v Londýně: Na online nákup potravin se už čeká i pět dní | E15.cz

Počty nakažených v posledních týdnech stoupají nejen v Česku, ale i v Británii, v posledních dnech jsou obvykle přes pět či šest tisíc. Jak na to lidé reagují? Je to pro ně překvapení, nebo se to čekalo?

Obávám se, že takovýto vývoj většina lidí čekala. Nicméně možná ne tak rychle. A je to samozřejmě velmi špatná zpráva. Čistě proto, že se lidé pomaličku začínali vracet do starých kolejí a teď se znovu musí podřídit novým nařízením. Včetně toho, že se dává přednost pracování z domova. S blížící se zimou to samozřejmě lidé velmi těžce nesou…

Zvýšil návrat koronaviru ostražitost lidí kolem vás, nebo naopak propadají letargii a opatření ignorují?

Problém je, že jak si člověk zase na chvilku „okusil svobodu“, tak se teď horko těžko vrací do velmi restriktivní formy života. Takže samozřejmě je vidět nervozita. S ní jde ale ruku v ruce i to, že lidé se nechtějí a nehodlají tak úplně podřídit. V restauracích, hospodách nebo v obchodech zatím žádná změna chování vidět není, ale to se samozřejmě může během několika málo hodin změnit.

A projevují se už některé změny?

Už jsem například zaznamenala, že na nákup potravin on-line a jejich dovoz se musí čekat až pět dní. Ještě v pondělí to přitom šlo vše udělat ze dne na den. Takže myslím, že panika už zase pomalu začíná. A je možné, že opět dojde i na ty slavné prázdné regály na toaletní papír, jak jsme toho byli svědky už v březnu.

Jak lidé hodnotí vládu premiéra Johnsona ohledně zvládnutí druhé vlny?

Vláda je v Británii samozřejmě pod velkým drobnohledem. Už jen proto, že lidé mají pocit, že se jí během první vlny situace vymkla z rukou. Takže cokoliv vláda nařídí, je bráno s velkým despektem. Projevuje se to i tím, jak se někteří lidé odmítají k té zmíněné restriktivní formě života vrátit.

Jak reaguje britská ekonomika?

Už se ví, že během příštích několika týdnů rapidně poroste počet nezaměstnaných. A pocit nejistoty navíc prohlubují vyhlídky na možné vyšší daně. Takže obecně řečeno, nálada ve společnosti není zrovna dobrá.

A co samotný vývoj koronavirové epidemie? Jaké jsou v tomto ohledu v Británii vyhlídky?

Vláda už naznačila, že ta současná opatření mohou být v platnosti příštích šest měsíců. Takže zlepšení se v dohledné době podle mého názoru rozhodně čekat nedá.