Restauratér Petřík: Co dříve dělalo šest lidí, budou muset zvládnout čtyři | E15.cz

Gastronomie spojená s cestovním ruchem patří k odvětvím, která koronavirus zranil nejvíce. Sektor nezkrachoval, ale obrození bude velice náročné. Určitě se dočasně změní podniky, které byly zaměřeny na velmi náročnou gastronomii, protože jim bude chybět zahraniční klientela. „Nějakou dobu budou zřejmě nabídku ovlivňovat možné výpadky některých surovin, nutná míra snižování nákladů na personál a možná i obava zákazníků o svoje zdraví. To povede k nutnosti zjednodušit jídelní lístky, podívat se na celý výrobní proces. Jednoduše řečeno – co dříve dělalo šest lidí, nyní budou muset dělat čtyři,“ říká o současné situaci David Petřík, spolumajitel firmy Together, která provozuje řadu restaurací jako například Vinohradský parlament a cukrárnu.