Pivovar Matuška: Zákazníci nás drží nad vodou, říká jeho spolumajitel | E15.cz

Na jakém objemu výstavu aktuálně jste ve srovnání s běžným obdobím?

Čepované pivo se úplně zastavilo, na sudové nemáme ani jednu objednávku. Klesli jsme asi o 80 procent. Už se to však ustálilo. Teď stáčíme pouze do lahví, ale není to úplně jednoduché. Práce s rozvozem je stejná, když vezete najednou v sudech 200 litrů, nebo když vezete basu, ve které máte 12 litrů.

Nemáme velkou stáčecí linku, která vychrlí tisíce lahví denně. Prodat všechno v lahvích u nás prostě nejde. Nicméně jsme strašně rádi že máme alespoň nějakou práci. Zákaznící se k nám zachovali skvělě, obejdnávají pivo přes internet a drží nás nad vodou. Za to jim patří velké díky.

Nahradí vám rozvoz lahvového zákazníkům nebo prodej přes internet, o co jste přišli v hospodách?

To určitě vynahradit nemůže. Ale může nám to alespoň pomoct, abychom se přiblížili potřebnému minimu. Je však možné, že nám to ani nepokryje náklady. Ale zající se počítají až po honu.

Kolik piva vám zůstalo v sudech a tancích?

Když se vyhlásilo uzavření restaurací, měly jsme navařeno 40 tisíc litrů piva. Z toho bylo asi 10 tisíc litrů v sudech. Nyní ze sudů stáčíme do lahví. To jsme technicky schopni zvládnout. Určitě ze sudů budeme stáčet ještě příští týden. Pak začneme pomalu načínat tanky.

Co pro Pivovar Matuška bude současná situace znamenat z hlediska celoročních výsledků?

To se zatím odhaduje těžko. Bude to záviset na délce této mimořádné situace. Bude velmi důležité, jakým způsobem pak hospody otevřou. Asi nelze čekat, že po měsíci nebo i delší době otevřou a budou fungovat stejně jako předtím.

Náš odhad je spíše pesimistický. Možná budeme rádi, když budeme na polovině loňského výstavu. Další minipivovary to budou mít podobné.

Zamává koronakrize s počtem minipivovarů?

Přál bych si, aby ne, ale je to možné. Řada pivovarů teprve začíná, mají ohromné milionové investice do technologií, mají úvěry.

Jak se k vám zachovaly banky?

Máme úvěry u České spořitelny a vyšli nám vstříc. Odložili nám splátky asi o tři měsíce. Ale bojím se toho, co se bude dít potom a jak vše bude vypadat. Po třech měsících se s námi už banka možná bavit nebude a splátky naběhnou. Vláda by měla jasně říci, jak bude pomoc vypadat, a uklidnit nás majitele i zaměstnance.

Dělá teď podle vás stát pro podnikatele dost?

Vláda konečně řekla, že přispěje na výplaty. Ale trvalo to strašně dlouho a doteď k tomu není žádný manuál. Nikdo neví, kdy peníze přijdou, jak to bude celé vypadat. V této situaci jsme museli například snížit lidem mzdy.

Problémem jsou nyní také chybějící ruce při výsadbě chmele. Může vás to ovlivnit?

Pivo se vaří z chmele a sahat do náhražky nejde. Nakonec i ty náhražky jsou vyrobené z chmele. Když nebude chmel, tak se těžko bude vařit pivo. To je stejné, jako kdybychom neměli vodu nebo slad. Ale věřím tomu, že se to nějak vyřeší, a že Češi své chmelnice zachrání.