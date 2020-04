Šéf Pivovarů Staropramen Zdenek Havlena: Smíchov bude druhé centrum Prahy | E15.cz

Středoevropská divize MCBC je na prodej. Ovlivní to nějak váš byznys či výrobu?

Výkonný ředitel Molson Coors Beverage Company Gavin Hattersley nám potvrdil, že pivovary ve střední a východní Evropě nejsou na prodej. Tyto nepodložené spekulace se objevují poměrně často (web E15.cz a také Mergermarket na základě informací od zdrojů z trhu uvedly, že středoevropské pivovary americké skupiny hledají kupce již několik týdnů - pozn. redakce). Momentálně nás všechny plně zaměstnává současná situace v souvislosti s COVID-19, kdy na prvním místě řešíme bezpečnost našich lidí a udržení firmy v chodu.

Pivovarům Staropramen šéfujete od února a hned na vás dopadla zkouška v podobě epidemie koronaviru. Co s vytížením vašich pivovarů dělá zavření restaurací? Museli jste přeplánovat výrobu?

Pro všechny je to zcela nová situace a zkušenost. V současnosti se nám daří firmu držet v provozu. Vyrábíme a prodáváme pivo a další naše výrobky, i když prodejní kanál on-trade je utlumen na minimum. V praxi to znamená, že nestáčíme pivo do sudů, ale zaměstnanci tohoto úseku zatím docházejí do práce a za přísných preventivních opatření se věnují údržbě. Naopak vyrábíme více baleného piva, momentálně se poptávka po něm zvýšila zhruba o patnáct procent.

Máte představu, o kolik klesne výstav, když budou restaurace zavřené například měsíc?

Nebudu se pouštět do konkrétních odhadů, protože existuje několik faktorů, které budou ovlivňovat to, jak moc výstav klesne. Těmi hlavními bude samozřejmě poptávka z kanálu off trade a exportních trhů. Ale situace je vážná především pro provozovatele restaurací. Pro mnohé z nich může být to náhlé uzavření osudové, nemohli se na něj předem připravit. Nebude pro ně jednoduché znovu nastartovat provoz.

Český svaz pivovarů a sladoven mluvil o tom, že kvůli epidemii koronaviru výpadky v exportu jsou, máte takovou zkušenost?

V posledních dnech jsme i my zaznamenali pokles poptávky ze zahraničí. To jsme samozřejmě předpokládali, protože situace v okolních zemích je obdobná.

A obecně se vám v exportu daří, nebo dosud dařilo?

Měli jsme očekávání, jestli Staropramen pokoří dva miliony hektolitrů prodaných mimo Česko. To se povedlo, loni se prodalo 2,1 milionu hektolitrů a prodeje rostly o více než deset procent. Co je ještě důležitější, prodeje rostou každý rok. Je mnoho regionů jako Velká Británie, Švédsko, Chorvatsko nebo Maďarsko, kde je Staropramen jasná česká jednička.

Jak velkou část tržeb vlastně tvoří export?

Je to přes třicet procent a ten podíl roste. Ale to je bez licenční výroby.

Poslední roky pivovar vykazuje ztrátu, proč?

Je důležité říci, že když se podíváte na provozní výsledek, firma je zisková. Jsme finančně zdravá společnost, která generuje zisk z prodeje a výroby piva. Je pravda, že máme účetní ztrátu, ale to nesouvisí se zdrojem podnikání. Je v tom vysoký vliv nákladů na úroky z titulu úvěrů a také přecenění majetku, ke kterému došlo v rámci ocenění společnosti jako takové v době převzetí ze strany Molson Coors.

Znamená to, že americká společnost Molson Coors koupila Pivovary Staropramen za více peněz, než měla?

Teď se dostáváme na strašně tenký led z hlediska vysvětlení tohoto finančního dopadu. Hodnota investic se přeceňuje v čase, kde se počítá vývoj tržeb do budoucna. Hrají tam velkou roli úrokové sazby, které v době před epidemií rostly. Jsme stabilní a prosperující společnost.

A jak to tedy vypadá s výsledky za loňský a letošní rok?