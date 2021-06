Colt nám pomůže prorazit v NATO, říká šéf České zbrojovky | E15.cz

Česká zbrojovka Group už několik let hovoří o nedostatečných výrobních kapacitách v mateřském závodě v Uherském Brodu. Souvisí s tím akvizice amerického Coltu?

Ano, souvisí. Začlenění firmy Colt do holdingu CZG má dva hlavní důvody. Ten první je skutečně rozšiřování kapacity celé skupiny, protože už nestíháme vyrábět. Druhým důvodem je pak možnost vyrábět produkty České zbrojovky ve Spojených státech a dodávat je mimo jiné i americkým federálním složkám. Výrobou v USA budeme schopni naplnit požadavky americké legislativy, která definuje povinnost místní výroby minimálně ze 75 procent právě u zakázek pro federální ozbrojené složky. V Americe dodáváme zejména na komerční trh, zatímco Colt se orientuje převážně na americkou nebo kanadskou armádu. Vzájemně se tedy velmi dobře doplňujeme.

O kolik by se výroba České zbrojovky měla v příštích letech zvýšit?

Do roku 2025 chceme, aby výroba narostla o padesát procent. Hodláme výrazně expandovat. Pro diverzifikaci výroby využije skupina CZG jak americký Colt, tak stávající závod v Maďarsku.

S Coltem počítáte výhradně pro severoamerický trh?

Pokud hovoříme o výrobě produktů České zbrojovky v USA, primárně jde o možnost dodávek americkým federálním složkám dle onoho zákonného pravidla. Cílem celé skupiny CZG je dodávat co největšímu počtu ozbrojených složek zemí NATO. To je klíčová priorita. Hlavním důvodem je naše přesvědčení, že máme skvělé produkty. Akvizice Coltu proto zapadá do naší strategie. Důležitá je také reference od co největšího počtu zákazníků z vyspělého světa.

Hrají reference roli i na civilním trhu?

Česká zbrojovka má už nyní silné postavení na civilním trhu v USA. Působíme tam od roku 1997 prostřednictvím společnosti CZ-USA. Dodáváme naše produkty zejména lovcům a sportovcům. Máme ambici trvale růst na civilním trhu v USA a zároveň zvýšit náš podíl na trhu amerických ozbrojených složek. Věříme, že spojení značek CZ a Colt nám v tom pomohou. Kdybychom například vyzbrojovali kanadskou armádu, tamní sportovní střelci to nepochybně budou vnímat jako záruku kvality zbraní z České zbrojovky. Na druhé straně nám vlastnictví firmy Colt neotevírá dveře jen do Kanady, ale do řady dalších států NATO.

Může pomoci i to, že Colt vyrábí revolvery nebo kulomety, které v portfoliu České zbrojovky nejsou?

Určitě ano. Širší paleta výrobků skupinu CZG posílí, navíc vzniknou další synergie. Jedná se také o větší šanci uspět v tendrech s větším počtem výrobků.

Před několika lety platilo, že Colt byl větší než Česká zbrojovka. Je tomu tak i v současnosti?