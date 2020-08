Covid lidi rozehrál, říkají šéfové e-shopu Kytary.cz | E15.cz

Váš obchod vyrostl za těch dvacet let z malého prodejce kytarových ladiček a strun ve významného hráče na trhu hudebních nástrojů a hudebnin. Proměnila se nějak i poptávka?

V. M.: Řekl bych, že ne. Jsou trendy a vlny, třeba teď je to ukulele, ale ostatní hudební nástroje jsou zastoupené víceméně stále stejně.

J. P: Například v roce 2003 nebo 2004 byly elektrické bicí drahé, byla to okrajová záležitost. Pak se začaly vyrábět levnější, určené pro domácí hraní. A v kategorii bicích se to najednou výrazně přelilo tímto směrem. Stalo se to dostupnějším spoustě lidí a mohli si doma v obýváku zabubnovat s nahrávkou, aniž by někoho rušili. To dřív nešlo. Ale neprojevilo se to jen u nás, existují statistiky a žebříčky, které dokazují, že to byl globální jev. A takových případů bychom našli více i v ostatních kategoriích. Například digitální versus klasická piana.

Jak se projevuje rostoucí kupní síla Čechů? Kupují se dražší nástroje, nebo se naopak zvyšují čísla prodejů těch levnějších?

J. P.: V řádu let je možné vysledovat rostoucí počet prodaných nástrojů v tom high-endu. Lidé mají peníze a chtějí si udělat radost, ať už je to jejich hobby, nebo se tomu věnují profesionálně.

V našem případě je to ale znásobené tím, že jsme trochu blázni. Chceme tu mít i hezké a drahé věci a rychlá návratnost není to jediné, na co se ohlížíme. Díky tomu je naše skladová nabídka high-end nástrojů docela unikátní nejen z hlediska Česka, ale i okolních zemí, například Německa. Čili byla tu zvýšená poptávka a my jsme jí šli naproti tím, že jsme rozšiřovali nabídku.

V. M.: V některých kategoriích, například u nejdražších koncertních pian, se ukázalo, že to má menší smysl. Ale třeba u akustických kytar té nejvyšší kategorie, jako jsou Taylor, Marten, Furch nebo Gibson, tam to zafungovalo i nad naše očekávání. Náročný zákazník, který si u nás v prodejně může takových kytar za šedesát sedmdesát tisíc vyzkoušet hned několik, zjistil, že si tu vybere a funguje to.