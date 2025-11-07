Letos chceme sbírkou Srdce dětem pomoci stovkám rodin s nemocnými dětmi, říkají organizátorky Křepelková a Baldová
Pravidelná podzimní sbírka Srdce dětem, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem spolu s maloobchodním řetězcem Lidl, významně podporuje rodiny s nemocnými dětmi. Za dobu své existence vybrala a rozdělila stovky milionů korun. Okolnosti příprav letošního ročníku v podcastu Trendy v udržitelnosti, který vzniká ve spolupráci e15 a projektu [ta] Udržitelnost, představily ředitelka organizace Život dětem Maria Křepelková a vedoucí projektů pro prodejny společnosti Lidl Petra Baldová.
Sbírka Srdce dětem je dlouhodobě spojena s pomocí rodinám s vážně nemocnými dětmi. Škála chorob se bohužel postupně rozrůstá. „Pomáháme dětem s cystickou fibrózou, onkologicky nemocným, skutečně odpornou a krutou chorobou je mukopolysacharidóza, kdy zdánlivě zdravé dítě postupně ztrácí vše, co se naučilo. V deseti až patnácti letech tak končí na hadičkách a umírá,“ uvádí smutný výčet ředitelka organizace Život dětem Maria Křepelková.
Další na seznamu je také skupina kombinovaného onemocnění, kde se chorob potká více. „Zaměřit se jen na jednu nemoc není možné, protože jich je hodně, včetně různých nových syndromů,“ vysvětluje.
Sbírka Srdce dětem spočívá v prodeji samolepek srdíček v prodejnách Lidl, kterou si zákazníci mohou zakoupit za 30 korun. Přispět mohou ale i více, a to prostřednictvím vícero cest. „Vybrané peníze potom organizace Život dětem rozděluje rodinám, které se starají o těžce nemocné děti,“ konstatuje vedoucí projektů pro prodejny společnosti Lidl Petra Baldová.
S akcí je spojen zajímavý fenomén, který se vyvinul postupně, a to zájem zaměstnanců jednotlivých prodejen setkat se s některou s podpořených rodin. „Mám čerstvou informaci od regionálního manažera, že prodejny opravdu stojí o návštěvu rodin. Sama tu zkušenost mám ze své předchozí pozice v provozu a je to velmi silný zážitek,“ vysvětluje vedoucí projektu. „Vidíte dítě, jeho silné rodiče a svůj tým, pro který je to velmi důležité, protože vidí jasný a hmatatelný význam své práce, který mohou komunikovat,“ přibližuje Baldová.
Během dosavadních 14 ročníků sbírky Srdce dětem společnost Lidl a její zákazníci darovali celkově 364 milionů korun. Jen loni to bylo 38 milionů, což je více než desetinásobek proti premiéře.
Patnáctý ročník akce Srdce dětem se koná v období od 10. do 23. listopadu. Pro představitelky projektu jde o velmi intenzivní dva týdny, během nichž dělají maximum pro to, aby sbírka byla úspěšná. „Těch 14 dní je pro nás vyvrcholení, protože s organizací začínáme už v březnu,“ říká Baldová.
Z pohledu Křepelkové je devizou sbírky dobrá pověst, kterou si za uplynulé roky vypracovala. „Nejdůležitější je tradice. Když jsme začínali, získali jsme tři miliony korun. To byla krásná částka, ale s dalšími lety začala postupně narůstat. Důležité je to především z pohledu rodin s nemocnými dětmi, protože pro ně je to šance, jak získat prostředky navíc,“ vysvětluje Křepelková. Podle ní ale nejde jen o peníze, ale i o vědomí, že na to nejsou samy, dodává.
Nikdy není dost
Klíčovým bodem jakékoli sbírky je rozdělování vybraných prostředků. Organizace Život dětem si zakládá na transparentnosti, nicméně financí nikdy není dost, aby stačily na pomoc všem potřebným. Finální rozhodování o adresátech pomoci je proto náročné a emotivní. „Snažíme se pomoci skutečně všem, kteří si u nás žádost v lednu nebo v červnu podají. Není ale možné vyhovět vždy v plné výši. Pokud rodina požaduje 500 tisíc na auto, je to bez šance, i když je pro ně velmi důležité,“ popisuje Křepelková. Musí se proto pak pokoušet o další pomoc jinde. „Pokud ale požaduje 10 tisíc na rehabilitace, stoprocentně je dostane. Jde tedy o míru. Snažíme se pomáhat všem a těm, kteří jsou v ohrožení života, pomůžeme kdykoli,“ doplňuje.
O úspěchu sbírky rozhoduje štědrost zákazníků Lidlu. Proto je důležité, aby právě v daných dvou týdnech do prodejen řetězce zamířili. V tom mohou pomoci i sociální sítě či další digitální kanály. V případ Lidlu třeba i samoobslužné pokladny. Zatímco dříve zákazníky aktivně oslovovali pokladní, u nich se přemýšlelo, jak to vyřešit.
„V současnosti tedy máme na těchto pokladnách takzvaný charity button, který zákazníkům umožňuje vybrat konkrétní částku nebo zvolit vlastní libovolnou,“ přiblížila Baldová. „Naši zákazníci mohou nově přispět i prostřednictvím webových stránek srdcedětem.cz ,“ dodává vedoucí projektů pro prodejny společnosti Lidl.
Kde bere neziskový sektor inspiraci a impulsy k vytváření nových modelů charitativních akcí? Jak se rodiny i organizace Život dětem vyrovnává s fenoménem takzvaných skleněných dětí, tedy zdravých, a tudíž zanedbávaných sourozenců nemocných dětí? A dějí se i v této oblasti někdy zázraky? I to se rozebíralo v podcastu Trendy v udržitelnosti.