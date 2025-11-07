Akcionáři Tesly schválili rekordní odměny. Musk může do deseti let vydělat bilion dolarů
Elon Musk si připsal drtivé vítězství – akcionáři Tesly schválili desetiletý plán odměn, který mu může vynést až 878 miliard dolarů, a poslat ho tak na cestu stát se prvním dolarovým bilionářem historie. Podpora přišla i navzdory kritice velkých fondů, podle nichž jsou Muskovy odměny přehnané. Vedení automobilky argumentuje, že úspěch Tesly stojí právě na jeho vizích v oblasti umělé inteligence a robotiky.
Pro plán odměňování, podle nějž musí firma během deseti let splnit různé cíle, aby Musk akcie získal, hlasovalo 75 procent akcionářů. Akcie společnosti na zprávu reagovaly při mimoburzovním obchodování růstem zhruba o jedno procento.
Podle analytiků je výsledek hlasování pro akcie Tesly pozitivní, neboť jejich hodnota se odvíjí od Muskových plánů na výrobu autonomních vozidel, rozšíření robotických taxi po celých Spojených státech či prodej humanoidních robotů. Jméno značky Tesla přitom letos poškodila Muskova krajně pravicová politická rétorika, připomíná Reuters.
Musk po hlasování vystoupil na pódiu v texaském Austinu spolu s tančícími roboty. „To, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly, je to úplně nová kniha," prohlásil. „Bude to opravdu pořádný příběh." Akcionáři Tesly dnes také opětovně zvolili tři členy představenstva a hlasovali pro konání každoročních voleb všech členů představenstva. Akcionáři hlasovali také pro investici do Muskovy startupové společnosti zabývající se umělou inteligencí, xAI, i když mnoho z nich se hlasování zdrželo.
Někteří investoři se staví na odpor
Vítězství Muska se podle Reuters všeobecně očekávalo, protože miliardář mohl uplatnit plná hlasovací práva ze svého podílu přibližně 15 procent akcií Tesly. Proti plánu se postavili někteří významní investoři, včetně norského státního investičního fondu a proxy firem Glass Lewis a Institutional Shareholder Services, podle nichž tato výplata může snížit hodnotu pro akcionáře.
Představenstvo Tesly už dříve prohrozilo, že Musk by mohl z pozice šéfa odstoupit, pokud mu akcionáři odměny neschválí. Musk může na základě nového plánu odměn za deset let vydělat až 878 miliard dolarů v akciích Tesly. Dostat by mohl až jeden bilion v akciích, část peněz ale bude muset vrátit společnosti, upřesňuje Reuters.
Získání balíku akcií je navázané na několik podmínek: miliardář musí zůstat dalších deset let v čele společnosti, firma musí dodat 20 milionů vozů, zprovoznit milion robotických taxi, dodat na trh milion robotů s umělou inteligencí (AI) a vykázat jádrový zisk až 400 miliard dolarů. K získání maximální částky je také zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného 1,5 bilionu dolarů.