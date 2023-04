CSG zdvojnásobila zisk na 5,6 miliardy korun. Zbraně chtějí všichni | e15.cz

Rychlý růst zbrojního průmyslu změnil svět i podnikání, říká místopředseda představenstva Czechoslovak Group (CSG) a její finanční ředitel David Chour. Zbrojní a průmyslová skupina meziročně více než zdvojnásobila konsolidovaný zisk na 5,6 miliardy korun a při započtení výsledků muniční firmy Fiocchi, která byla do CSG zařazena až v listopadu, dosáhla dokonce zisku 7,5 miliardy. Po ovládnutí Fiocchi se CSG připravuje na další akvizice. I to je důvod, proč chystá podle Choura historicky největší emisi dluhopisů.

Ovlivnila výsledky CSG za minulý rok především nebývalá poptávka po zbraních a munici způsobená válkou na Ukrajině?

Utržili jsme takřka pětadvacet miliard korun a EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, činí 5,6 miliardy. To je více než dvojnásobek oproti loňskému roku, kdy zisk dosáhl 2,7 miliardy. A to se bavíme o konsolidovaném zisku, kam se nepočítají výsledky Fiocchi s výjimkou závěru roku. Nekonsolidovaná EBITDA skupiny včetně Fiocchi by byla 7,5 miliardy korun. Proti předloňskému roku se lépe dařilo většině našich společností. Akcelerace zbrojního průmyslu způsobená invazí Ruska na Ukrajinu změnila svět a podnikání. Týká se to nejen CSG, ale našich konkurentů minimálně v celé Evropě.

Změna bezpečnostní situace je patrná v celém světě. Jaký je podíl prodejů vojenského materiálu na loňských výsledcích skupiny?

Zbrojní systémy a munice jsou tahouny našeho byznysu, přesná čísla ale uvádět nebudu. Výsledky ovlivnily také civilní dodávky. Zmínil bych například výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla Dako, jeho zisky významně narostly. Vypuknutí válečného konfliktu poptávku po zbraních a munici pochopitelně velmi zvýšilo. Neskrývám, že se tato skutečnost na hospodářských výsledcích pozitivně odrazila.

A poptávka v Evropě?

Hospodářské výsledky ovlivnila nejen Ukrajina, ale poptávka řady členských států NATO včetně sousedů České republiky. Například Polsko výrazně zbrojí, rychle posiluje výdaje na svoji obranu. Našimi partnery jsou polské státní firmy. Také jsme začali dodávat obrněná vozidla Titus české armádě. Obecně lze říct, že zájem o zbraně se zvýšil globálně.

Do jaké míry hospodaření CSG ovlivnila akvizice italské skupiny Fiocchi, která vyrábí malorážovou munici v Itálii, Velké Británii a Spojených státech?

Nákup společnosti Fiocchi Munizioni jsme dokončili až v listopadu loňského roku, takže se na konsolidovaných číslech podílí okrajově. Výsledky Fiocchi jsou v naší konsolidaci zahrnuty jen za prosinec. Mnohem výrazněji se tedy akvizice propíše do letošních výsledků. Jak jsem již zmínil, pokud bychom hypoteticky započítali Fiocchi do loňských čísel, zisk EBITDA by vzrostl na téměř 7,5 miliardy korun.

CSG podle majitele Michala Strnada buduje byznys ve vertikálách. Vaše hlavní obory jsou automotive, tedy Tatra Trucks, železniční systémy zastoupené firmou Dako, obranný průmysl a aerospace, kam spadá výroba radarů a systémů řízení letového provozu. Co vám v těchto vertikálách chybí, kam byste chtěli expandovat?

Díváme se po byznysu, který do zmíněných divizí zapadá. Zajímají nás firmy, s nimiž máme společné zákazníky. Mohli bychom tak využívat naše obchodní týmy v mnoha zemích, kde máme historicky dobré kontakty a rádi bychom tam dodali i sortiment, který naše podniky nyní nevyrábějí. Případné akvizice nám tedy umožní získat další část trhu.

Dává nám také smysl doplňovat subdodavatelský řetězec. Pokud daného výrobce nevlastníme, poskytujeme mu výdělek. V případě jeho ovládnutí nám ale tento výdělek zůstává. Mnohdy to jsou stovky milionů korun, které získáme, a navíc se zbavíme závislosti na subdodavateli. Samozřejmě nás zajímá také ziskovost dané firmy.

Jaká je dnes ochota bank financovat obranný průmysl, poskytovat mu zdroje na nové akvizice?

Od vypuknutí války na Ukrajině jsou banky přístupnější. Neplatí to ale o všech. Na českém trhu jsou stále finanční domy, které obranný průmysl odmítají. Především český management bank je ochotnější nám naslouchat a snaží se přesvědčovat zahraniční centrály. Posun určitě je, ale v žádném případě se k nám nepřistupuje jako k běžnému, civilnímu průmyslu.

Tento přístup uplatňují některé banky i ke koncernům, jako je Lockheed Martin nebo BAE Systems. Mění se pohled na zbrojaře ve světě?

Pokud nějaká banka uplatňuje omezení vůči obrannému průmyslu, neplatí to jen pro české firmy. Je to zpravidla dané její globální politikou.

Ovlivňují to i zásahy Evropské unie?

V EU už v minulosti vznikla kategorizace jednotlivých druhů průmyslu, obranný byl zařazen do takzvaně neudržitelného. Válka na Ukrajině na tom zatím nic nezměnila. Tato kategorizace neboli taxonomie je jakousi biblí, z níž banky často vycházejí. Proto směřují své aktivity především do těch výrobních sektorů, které Brusel považuje za udržitelné. Věříme, že si EU uvědomí nutnost existence a podpory našeho odvětví a obranný průmysl přeřadí. Nicméně banky jsou privátní subjekty, hlavní slovo má jejich management a akcionáři.

Budete pokračovat s emisemi dluhopisů?

Dluhopisy máme jako jeden ze způsobů financování právě zejména akvizičních aktivit CSG. V horizontu týdnů chystáme další emisi, měla by být největší v historii skupiny. Věříme, že investoři budou mít velký zájem.

Co zadlužení skupiny? Jak balancujete dluh a expanzi?

Poměrový ukazatel zadlužení bude za loňský rok ne-li nejnižší, tak jeden z nejnižších za poslední roky. Značí to dobré zdraví CSG.

Nepodepisuje se rozrůstání CSG na investicích do vašich stávajících firem?

Investujeme každý rok, aktuálně chystáme historicky nejvýznamnější investice. Zatím ale nejsou úplně vidět ve výsledcích za rok 2022, protože jsou to dlouhodobé projekty a finanční bilance v 2022 se dotkly jen částečně.

Například loni jsme spustili stavbu nových hal ve Štenberku, kde sídlí společnost Excalibur Army. V areálu kopřivnické Tatry stavíme další halu pro firmu Tatra Defence Vehicle. Masivně investujeme miliardy korun do strojního vybavení a rozšiřování výroby v našich muničních závodech. Budujeme továrnu v USA na zápalky do nábojů za desítky milionů dolarů, rozšiřujeme výrobu v muniční továrně Fábrica de Municiones de Granada i v našich slovenských podnicích.

Na jakých akvizicích teď pracujete? Je na obzoru něco srovnatelného, nebo dokonce většího, než je Fiocchi?

Majitel skupiny Michal Strnad je v oblasti akvizic velmi aktivní. Má zájem, aby naše skupina rostla i tímto způsobem. V tomto ho podporuje celý management skupiny. Máme dokonce vlastní M&A tým, vedený členem představenstva Petrem Formánkem. Nové investiční možnosti přicházejí v podstatě neustále a i teď jich máme několik v různém stadiu rozpracovanosti. A mohu potvrdit, že některé jsou srovnatelné, nebo dokonce větší než Fiocchi. Na druhou stranu až do vypořádání investice není nic jisté, a proto i já dodržím pravidlo, že o investicích v jednáních nebudu mluvit.

CSG byla v minulosti známá tím, že se zaměřovala na investice do firem v krizi. Jste stále ochotní jít do takového rizika, nebo se zaměřujete na standardně fungující společnosti?

V naší DNA určitě je ochota snášet riziko a také schopnost obrátit ztrátové firmy do plusu. Ale když se podívám na akvizice z poslední doby, jedná se o zdravé a ziskové firmy. Nemůžeme vyloučit investici do tzv. distressed assets, ale musela by v sobě mít něco unikátního, hlavně zajímavý produkt.

Veřejné finance tíží od roku 2020 schodky státního rozpočtu ve výši několika stovek miliard korun, Česko se zadlužuje nejrychleji v Evropě. Může to negativně zasáhnout také podniky?

Vláda musí snížit výdaje státu a upravit i příjmy změnou daní, nezbytná je také roky odkládaná penzijní reforma. Občané neznají stabilní řešení, všichni víme o hrozících problémech. Politická reprezentace musí nalézt odvahu k nepopulárním opatřením. Vidím v tom velké hrozby. Nečinnost by mohla znamenat budoucí radikální zvýšení sociálních odvodů, ještě vyšší zdanění příjmů právnických osob. To by do podnikatelského prostředí vneslo velkou nejistotu.

David Chour (45)