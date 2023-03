Uděláme z českých farmářů klimatické hrdiny, říká šéf startupu Agreena | e15.cz

Pojem regenerativní nebo také uhlíkové zemědělství zastřešuje řadu různých zemědělských postupů, které jsou šetrné k přírodě a při nichž dochází k ukládání uhlíku zpět do půdy. Patří k nim například sázení krycích plodin nebo minimální chemické a mechanické narušování půdy.

„Je to v podstatě metoda, která mění jedno z emisně nejnáročnějších odvětví na činnost, jež naopak přispívá ke snižování uhlíkové stopy. Tím, že zemědělci ukládají uhlík do půdy, vlastně vytvářejí vedle své úrody další produkt. Až dosud ale neměli žádnou možnost, jak ho zpeněžit, a přesně to jim můžeme zařídit,“ říká Haldrup.

Jak šéf startupu dále vysvětluje, Agreena pomocí moderních technologií ověří, že zemědělec dodržuje regenerativní postupy, a na základě množství zachycených skleníkových plynů v půdě mu vystaví uhlíkový certifikát. „Ten pak může prodat na trhu s uhlíkovými kredity, s čímž mu naše firma může také pomoci,“ doplňuje Haldrup.

Zemědělec tím podle něj získá nový zdroj příjmu a zároveň má v ruce důkaz, že to, co dělá, je opravdu udržitelné, což se zase může hodit, když bude například žádat banku o zelenou půjčku. Prostředky pak může využít třeba k nákupu nových strojů, které potřebuje na přechod k uhlíkové neutralitě. Agreena vydělává tak, že dostane podíl z prodeje certifikátu.

„Naše společnost již takto funguje ve čtrnácti evropských zemích od Ukrajiny až po Velkou Británii. Rozšíření do České republiky je proto dalším logickým krokem. V budoucnu bychom chtěli působit na celém kontinentu a později případně i za jeho hranicemi,“ prozrazuje šéf Agreeny. „Jsme jedněmi z prvních hráčů na světě a první v Evropě, kdo umožní zemědělcům vstoupit na uhlíkový trh,“ dodává.

Program AgreenaCarbon doposud pomohl odstranit na 700 tisíc tun uhlíku a poradenská společnost McKinsey & Company odhaduje, že trh s uhlíkovými kredity by mohl v roce 2030 dosáhnout objemu více než padesáti miliard dolarů, tedy přes 1,1 bilionu korun.

„Už v tuto chvíli jednáme s několika českými zemědělskými firmami. Zájemci o zařazení do programu AgreenaCarbon 2023 se musejí přihlásit nejpozději do června. Potom aktuální ročník uzavřeme a přihlášky na ten další znovu otevřeme na podzim,“ uvádí Haldrup. Do programu se mohou hlásit zemědělské společnosti všech velikostí.

Vyzdvihuje také, že platforma, přes kterou se uhlíkové certifikáty vystavují a prodávají, je velmi jednoduchá. „Je nám jasné, že když zemědělec ráno vstane, nechce přemýšlet nad uhlíkovým trhem, protože má dost svých starostí na poli. Proto byla aplikace vyvinuta tak, aby mu co nejvíce usnadnila život,“ přibližuje šéf Agreeny.

Na překážky v podobě regulací startup podle Haldrupa nenaráží. „Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Evropské vlády, regulátoři, banky, potravinářské koncerny, ti všichni našemu záměru fandí a chtějí, aby se obchod s uhlíkovými certifikáty stal mainstreamem. Vznikající regulace nás tedy spíš pohánějí kupředu. I v Česku jsme se setkali s kladnými reakcemi vašeho ministerstva zemědělství a místních zemědělských asociací. S výzvami různého druhu se ale samozřejmě potýkáme, protože budujeme úplně nový ekosystém. Jsme jen jednou z mnoha součástí obří transformace celého sektoru,“ tvrdí.

Růst firmy například zpomalilo loňské vypuknutí války na Ukrajině. Ukrajina je totiž jedním z největších trhů, na němž Agreena působí. „Samozřejmě nemůžeme operovat ve válečné zóně. Ze země jsme však neodešli a náš program dokonce zajišťuje ukrajinským zemědělcům důležitý zdroj příjmů. Zvlášť v době, kdy měli kvůli válce problém své obilí vyvézt ze země,“ připomíná Haldrup.

Agreena se rovněž dynamicky rozrůstá. Společnost vznikla teprve v roce 2017 a ještě před rokem měla pouze třicet zaměstnanců. Nyní jich má kolem 150 a o práci v její nově vznikající tuzemské pobočce se mohou hlásit i Češi.

„Už teď jsme nesmírně rozmanitá firma, zaměstnáváme lidi více než třiceti různých národností a šedesát procent našich manažerů jsou ženy,“ říká Haldrup. V minulém roce Agreena také odkoupila britský startup Hummingbird Technologies. Do budoucna se podle svého ředitele hodlá rozhlížet po dalších potenciálních akvizicích a netají se ambiciózními plány.

„Když si vezmete, že třetina veškeré půdy na této planetě je zemědělská půda, tak i kdybychom přesvědčili jenom polovinu farmářů, aby začali používat regenerativní postupy, přineslo by to výsledek, který můžete doslova vidět z Měsíce. Jako otec tří dětí jsem nesmírně hrdý na to, že každé euro, které Agreena utrží, přispívá k zastavení klimatických změn, uzdravení půdy a k zajištění potravinové bezpečnosti budoucím generacím,“ uzavírá Haldrup.