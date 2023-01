Počítačem řídíme i opylování. Naše Rajče je biotechnogická firma, říká ředitel Lukáš Rázl | E15.cz

Co vás vedlo k tomu začít pěstovat právě rajčata?

Pokud chcete zdravě žít, musíte dobře a zdravě jíst. A to platí zejména pro naše děti. Jedním z klíčových komponentů zdravé výživy je zelenina. Naším cílem je celoročně pěstovat bez chemie zdravá, opravdu chutná a nutričně vyvážená rajčata. V tuto chvíli jsme největší česká farma s celoroční produkcí zeleniny.

Jsme čeští sedláci a jsme na to velmi hrdí. K české krajině český sedlák patří, byť to, co děláme my, je moderní zemědělství pro 21. století. Stále více než za zemědělskou firmu se považujeme za firmu biotechnologickou. Všechny naše procesy kontrolujeme počítačem, řídíme nejen atmosféru, spolupráci kořenů našich rostlin s houbami, ale i proces opylování květů čmeláky. Chemie je zakázaná a celá naše péče je zároveň v souladu s přírodou. Našim rostlinám a jejich potřebám doslova nasloucháme. V tomto směru jsme v České republice v zemědělství pionýři.

Kam všude dodáváte?

Našimi klíčovými partnery jsou Kaufland, Tesco, Rohlík, Globus a další odběratelé. Ale máme i prodej ze dvora. V naší obci spolupracujeme s radnicí, dodáváme místním školám, nemocnicím a dětským domovům. Snažíme se i v tomto směru prospívat svému nejbližšímu okolí a být lokálním patriotem.

Je mezi vašimi rajčaty a rajčaty například ze Španělska cenový rozdíl?

Ano, ale ten rozdíl odpovídá zásadnímu rozdílu v kvalitě. Pokud si koupíte rajčata ze Španělska nebo ze severní Afriky, tak ta jsou vypěstovaná s enormním použitím chemie. S takovým množstvím, že pokud byste tam dojela a viděla, jak ta rajčata v době sklizně vypadají, nechtěla byste je nejenom jíst, ale ani byste na ně nechtěla sáhnout. V čase sběru jsou doslova obalená chemickými postřiky. Aby se vůbec mohla prodávat u nás, musejí se nejdříve protáhnout myčkou a musí proběhnout expirační doba, která trvá třeba dva týdny, aby se z nich ta chemie vyvětrala. Nic z toho v případě českých rajčat neplatí. Česká rajčata se pěstují na základě jedněch z nejpřísnějších norem na světě. Pokud jíte česká rajčata, jíte něco opravdu zdravého, na rozdíl od dovozu.

Vyhledávají spotřebitelé českou zeleninu? Vidíte v této oblasti nějaký trend?

Lidé se stále více zajímají o kvalitu potravin. Samozřejmě že dnešní doba je ekonomicky těžká pro každého a mnoho z nás řeší každou korunu. Nicméně trend jíst kvalitní, ověřenou, spolehlivou a dobrou stravu tady jednoznačně je a čeští zákazníci chtějí českou zeleninu, což je jenom dobře.

Rajčata pěstujete po celý rok. Nebylo by třeba v zimě energeticky udržitelnější nechat si je dovézt z teplejších zemí?

První otázka tedy je, na kolik je ekologické pěstovat zeleninu v oblasti subtropů, pokud k tomu musíte použít takové množství chemie, ale třeba i vody, která je tam velice vzácná. A následně takovou zeleninu dva týdny převážet kamionem přes půl zeměkoule. Objem skleníkových plynů CO 2 , které tak vzniknou, je větší než v případě lokální produkce. Co se nás týče, my navíc pěstujeme rajčata ve sklenících, které využívají odpadní teplo z výroby elektřiny. Pokud takové teplo, které by se jinak bez užitku vypustilo do atmosféry, využijeme, účelně tím naší planetě pomáháme. Konzumovat lokální zemědělskou produkci je tak nejenom zdravější a chutnější, ale i ohleduplné k přírodě.

Chystáte se aktivity firmy v následujících letech rozšiřovat?

Určitě, naším cílem je bezesporu výstavba dalších provozů, protože v tuto chvíli jsme zcela vyprodáni. Rádi bychom rozšířili náš sortiment i o papriky, okurky, jahody a o další ovoce a zeleninu.