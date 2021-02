Šéf CZG: Do pěti let budeme největší světový výrobce střelných zbraní | E15.cz

Z čeho akvizici zaplatíte?

Po finalizaci transakční dokumentace a nezbytných regulatorních souhlasech CZG získá stoprocentní podíl v Coltu za částku 220 milionů dolarů v hotovosti a dále za bezmála 1,1 milionu kusů nově vydaných kmenových akcií CZG, což představuje asi 3,4 procenta podílu ve firmě. Dohoda také obsahuje platbu na základě dosažených výsledků až do výše dalších 1,1 milionu kusů nově vydaných akcií CZG za předpokladu, že EBITDA společnosti dosáhne v letech 2021–2023 předem stanovené hodnoty.

V souvislosti s akvizicí Coltu jste několikrát zmínil, že zbrojovce pomůže stát se světovým lídrem na trhu střelných zbraní. Jak si aktuálně stojíte a kdy odhadujete, že trh ovládnete?

Když to vezmu od oka, tak si myslím, že jsme po akvizici určitě v první pětce. Do pěti let chceme utržit jednu miliardu eur, což by nám k prvenství mělo stačit. V přepočtu na koruny to je zhruba 26 miliard. Společnosti, které jsou nad námi, mají mezi 500 až 700 miliony eur.

Jak vám akvizice pomůže v USA a jak v Evropě?

Trh Spojených států je pro nás velmi důležitý, protože tam vyvážíme velkou část naší výroby. Naším cílem je získat silnou pozici i jako partner tamních ozbrojených složek, v čemž by nám Colt, který s nimi již spolupracuje, měl výrazně pomoci. Zároveň převzetím Coltu získáváme výrobní kapacity pro naplnění objednávek z tamního trhu.

A zbytek trhu?

Obecně bude mít akvizice dopad v tom, že se obě skupiny budou skvěle doplňovat. Colt vyrábí revolvery, kovové pistole nebo také ikonickou pušku M4 a my zase polymerové pistole, malorážky a kulovnice. Dohromady máme téměř kompletní sortiment jak pro civilní trh, tak ozbrojené složky.

S jakými dalšími synergiemi počítáte?

Kromě již zmíněných výrobních kapacit chceme využívat také dodavatelského řetězce Coltu a spolupracovat s ním i v oblasti vědy a výzkumu, kde má naopak CZG co nabídnout Coltu.

Řekl jste, že do pěti let chcete miliardové tržby v eurech. Jak je na tom skupina nyní, když započítáme i Colt?

V hrubém odhadu jsme se započtením Coltu byli loni přibližně na polovině. V tomto roce čekáme další růst zbrojovky, v našem závodě v Uherském Brodě už jsme navýšili výrobní plán. Letos tam proiinvestujeme stovky milionů korun, peníze půjdou na vylepšení logistického centra a sléváren.