Do pěti let chceme atakovat pětimiliardové tržby, říká Budník ze skupiny Thein | E15.cz

IT Fond J&T Thein díky akvizicím dorůstá do velikosti, kdy se začíná šlapat na paty největším tuzemským hráčům v oboru. Posilovat hodlá dál. Potenciál vidí například na vznikajícím trhu privátních 5G sítí, kde se už v nejbližších letech může hrát o miliardy korun. „Myslím, že v Česku patříme k firmám, které jsou v tomto nejdál,“ říká k zavádění 5G sítí do průmyslových podníků Tomáš Budník, spoluzakladatel investičního fondu J&T Thein, který buduje jednu z největších IT skupin v Česku.

Poslední akvizice společností kolem C System CZ potvrzuje, že na českém trhu vzniká další velký IT hráč. Vyjednáváte už o dalších přírůstcích do skupiny?

Ano, zkoumáme další příležitosti. Poslední transakce trvala více než rok, protože šlo o dosud největší a nejkomplexnější firmu, kterou jsme koupili. Tím chci říct, že když má skupina skutečně zájem nakupovat, musí počítat s nějakým časovým plánem.

Jinými slovy už máte další transakce rozjednané?

Určitě. V tuto chvíli máme v hledáčku minimálně dvě další firmy. Jedna je opět z oblasti IT infrastruktury, což jsou například cloudové služby, a druhá z oblasti kyberbezpečnosti. Určitě chceme růst dál. Zároveň to však nemusí být vždy růst jen akviziční, může se vyvíjet i organicky. Nyní například budujeme vlastní bezpečnostní dohledové centrum, což je oblast, které jsme se dosud nevěnovali. Měli bychom jej spustit na podzim.

O co jde?

Je to outsourcing dohledu bezpečnostních kybernetických technologií pro velké firmy. Když jste IT pracovník například v nemocnici, tak máte pod sebou často i kyberbezpečnost sítě, ale dost těžko k tomu budete mít vlastní specialisty, kteří se o tu ochranu starají a neustále bezpečnost kontrolují. Naše bezpečnostní dohledové centrum automatizuje tyto kontroly ve velkém měřítku, takže dokáže monitorovat bezpečnost kamerových nebo například vstupních systémů v několika nemocnicích najednou.

Kam chcete dál mířit? Budou to nadále jen oblasti kyberbezpečnosti a infrastruktury?

Ano, tyto dva pilíře jsme si vytyčili už na začátku a troufám si říci, že se této strategie budeme držet dlouhodobě.

Proč zrovna tyto dvě oblasti?

O kybernetických hrozbách se dnes v médiích dočteme skoro každý den. Nebezpečí navíc potvrzují i skutečná data. Z nich například vyplývá, že phishingové útoky rostou meziročně o sto procent. Phishingový útok znamená, že se hacker v digitálním světě vydává za nějakou instituci, například banku, a od oběti si vyžádá informace o svých bankovních účtech a podobně. Kyberbezpečnost je navíc o to lákavější, že ji málokterá IT firma dokáže dělat, respektive dělat skutečně účinně. To samozřejmě znamená, že je zde vyšší marže.

Pak je tu oblast oné IT infrastrury...

Tady je ta marže nižší, protože konkurenčních firem je tu hodně. Zároveň je ale tento trh mnohonásobně větší. Počítáme s tím, že i my budeme většinu tržeb dělat z infrastruktury. Zároveň je ale třeba říci, že tomuto sektoru pomáhají i poslední trendy v chování firem, takže marže pomalu rostou.

Můžete být konkrétnější?