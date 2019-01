Extrémní rétorika politických stran začíná být normou, dalším teroristou může být kdokoliv z nás, říká psycholog | E15.cz

Co přimělo důchodce Jaromíra Baldu, odsouzeného teroristu, aby pokácel stromy na železniční trať a fingoval tak útok radikálních muslimů? Krátce po soudním verdiktu začala řada médií i odborníků svalovat vinu na SPD Tomia Okamury a další strany na kraji pravicového spektra. Podle psychologa Dalibora Špoka je ale realita složitější. Byly to dle něj právě tradiční partaje, které v letech 2015 a 2016 pustily extrémní rétoriku do veřejného prostoru a udělaly z ní normu. Špok v rozhovoru s Pavlem Štruncem vzpomíná třeba na fotky šéfa ODS Petra Fialy u maďarských hranic, nebo snímek tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance s puškou. Dodává, že jako psycholog Baldu chápe, ovšem jeho odpovědnost za čin to nesnímá. Podívejte se na rozhovor.