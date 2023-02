Ficova vláda by mohla napodobit Orbána, varuje politolog Rybář | e15.cz

Slovenský politolog Marek Rybář v rozhovoru pro INFO.CZ podrobně popisuje politickou situaci na Slovensku několik měsíců před parlamentními volbami a rok před volbami prezidentskými. V jaké kondici se v tomto klíčovém období nachází slovenská politika a slovenská společnost? Jak jsou na tom jednotlivé politické strany? Kdo má šanci ve volbách uspět a co by pro vývoj Slovenska znamenal návrat Roberta Fica k moci?

Během příštích dvanácti měsíců se na Slovensku uskuteční parlamentní a prezidentské volby. V jaké kondici do tohoto období vstupuje slovenská politika na straně jedné a slovenská společnost na straně druhé?

Jednodušší otázku jste si vybrat nemohl – to by bylo na celou knížku… Ale vážně. Pokud čtete komentáře a různá vyjádření, tak se v nich nešetří tím, že letošní parlamentní volby jsou nejdůležitější od roku 1998, kdy byl poražen Vladimír Mečiar. A kus pravdy na tom je v tom smyslu, že se po nich může vyměnit možná i kompletní vládní garnitura. A nelze vyloučit zásadní změny některých veřejných politik či pozic státu, například v zahraničně-politické oblasti.

Na druhou stranu ale platí, že jsme něco podobného slýchali vždycky. Není to tedy nic nového – opět jde o historické volby, o politický souboj, který rozhodne o budoucnosti země. A tady samozřejmě platí, že lidé, kteří to takto rámují, mají nějaký svůj záměr. Co ale považuji za zásadní, je fakt, že naše společnost, a netýká se to jen Slovenska, ale celé Evropy, možná i celého světa, v posledních patnácti letech čelí mnoha zásadním a závažným krizím.

V roce 2008 to byla ekonomická krize, o několik let později jsme v Evropě měli migrační krizi, pak přišel covid, teď je to válka na Ukrajině a energetická krize. Na Slovensku byla navíc do roku 2020 situace specifická v tom, že jsme měli vládu vedenou stranou Smer. Tato strana byla u moci strašně dlouho a postupně prorostla do jednotlivých institucí státu včetně policie a soudů, což pochopitelně mělo své negativní důsledky. A právě proto byly parlamentní volby v roce 2020 spojeny s obrovským očekáváním společnosti.

Mnoho lidí si myslelo, že když se obmění vláda, tak se zásadně změní kompletní politický provoz. Částečně to pak skutečně vedlo k určitým a důležitým změnám. Například policie a prokuratura se zbavily silné politické kontroly, lidem se tam rozvázaly ruce, což znamenalo desítky případů obvinění, stíhání i odsouzení. A týkalo se to korumpování osob, které byly nějakým způsobem propojené s předešlou politickou garniturou.

To všechno dohromady znamená, že slovenská společnost už mnoho let čelí obrovskému stresu. No a současná vláda, jejímž lídrem byl a je vítěz posledních voleb, tedy OĽaNO Igora Matoviče, podle mého názoru svými politikami zásadním způsobem rozvrátila a zničila některé základní věci, které jsme právě v politice už mnoho let považovali za úplně normální a samozřejmé.

Co tím myslíte?