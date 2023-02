Slovensku hrotí Ficův návrat a příklon k Budapešti | e15.cz

Slovensko na konci září čekají parlamentní volby, kterým se sice říká předčasné, ale podle mnohých názorů se budou konat příliš pozdě. Vláda nemá důvěru parlamentu, část jejích původních stran je v rozkladu a z průzkumů jasně plyne, co si o nich veřejnost myslí. To, že neprošel návrh dřívějšího termínu hlasování, může těmto uskupením pomoci k obrodě, nebo je také definitivně pohřbít. Není tak vyloučené, že se do nejvyšších politických pater vrátí někdejší dlouholetý premiér Robert Fico. Jeho názory na válku na Ukrajině a protiruské sankce jsou přitom blízké vládě v Budapešti.