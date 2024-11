Firmy na EXPO v Ósace ukážou ta nejlepší řešení problémů nynějšího světa, slibuje velvyslanec Japonska v Česku

Pět měsíců zbývá do otevření bran světové výstavy v Ósace. Organizátoři EXPO 2025 dokončují místní infrastrukturu, aby zvládla nápor až třiceti milionů návštěvníků, napilno má ale také diplomatické zastoupení Japonska v zemích, které se výstavy zúčastní. V Česku se nyní chystá už druhá konference #road2expo, jež má firmy nalákat k prezentaci v rámci českého pavilonu. „EXPO může poskytnout příležitost, jak provázat vědomosti, nové technologie a lidi v daných oborech, dát jim příležitost sdílet své přístupy a nalézat vhodná řešení. Také proto věřím, že EXPO je i v dnešních dnech stále velmi relevantní,“ myslí si velvyslanec Japonska v ČR Kansuke Nagaoka.

V Česku jste už půl roku. Jak na vás země působí?

Fantasticky. Už dřív jsem měl jako turista několikrát možnost navštívit nejen Českou republiku, ale i další země střední Evropy. Prošel jsem si Prahu a její okolí, navštívil řadu krásných míst. A to, co se mi zde velice líbilo, je dlouhá historie a tradice, zvláště pak v architektuře. Například budovy z 13. nebo 14. století, které jsou využívány i v současnosti. Zároveň tady najdete mnoho staveb z 19. či 20. století, které jsou uměleckými díly samy o sobě. Kdybyste se procházel japonskými městy, určitě také najdete několik starších budov, ale není jich tolik, protože se při jejich výstavbě používalo hlavně dřevo a papír, takže časem zchátraly, zmizely nebo shořely. Ale tady v České republice, právě díky tomu, že vaše stavby přetrvaly, je historie doslova hmatatelná.

Ptám se i proto, že jste značnou část své diplomatické kariéry strávil v kulturně odlišných místech, například v Iráku a dalších zemích Blízkého Východu. Jaké zkušenosti a poznatky vám služba v těchto lokalitách dala?

Upřímně, samotného mě docela překvapilo, že jsem byl jmenován velvyslancem v České republice. Jak jste zmínil, roky jsem strávil v regionu Blízkého Východu, kde jsem se hodně věnoval pomoci při rekonstrukci Iráku. Taky jsem hodně času věnoval práci v oblasti dodávek humanitární pomoci, ať už Palestincům, Syřanům, Iráčanům nebo Libanoncům v nouzi. A přesně tyto zkušenosti nyní mohu nabídnout Japonsku, České republice a českým firmám při pomoci Ukrajině.

Hlavním tématem vztahů mezi Českem a Japonskem je nyní nicméně něco jiného: přípravy na světovou výstavu EXPO 2025.

Ano, Ósaka Kansai EXPO začne v polovině dubna 2025 a potrvá šest měsíců. Věřím, že to bude ideální příležitost pro řadu firem z České republiky k tomu, aby začaly podnikat v Japonsku. Očekáváme během této výstavy kolem 30 milionů návštěvníků. Chceme pořádat setkání zaměřená na specifická témata od změny klimatu přes mezinárodní zdravotní problematiku po budoucnost chytré mobility. Akce těchto „tematických týdnů“ by měly firmám přinést řadu příležitostí, jak představit své služby a výrobky

A samozřejmě nejen návštěvníkům, ale také potenciálním obchodním partnerům. Například, když se česká firma vyrábějící zdravotnické prostředky a techniku zúčastní týdne věnovaného zdraví a zdravotnictví, určitě tam bude mít příležitost prodiskutovat oborovou problematiku s japonskými firmami i společnostmi z dalších zemí. Věřím, že to bude velmi přínosný půlrok.

S tím, jak se přibližuje začátek výstavy, registrujete nárůst zájmu firem, ať už z Japonska nebo Česka?

Vnímám to tak. Je to vidět třeba i na akci #road2expo, která přibližuje českým firmám EXPO a možnosti prezentace a byznysu v Japonsku. Zúčastnil jsem se prvního setkání s firmami v Liberci. Počet zástupců společností, které se této akce zúčastnily, je pro mě důkazem, že zájem roste. Zároveň jsem se při jednáních s ministry české vlády dozvěděl, že mají v plánu zamířit na EXPO s vlastní obchodní delegací. Další konference #road2expo se uskuteční 14. listopadu v Ostravě a 19. listopadu v Brně.

Liberecká #road2expo nicméně nebyla první akcí, která vás do kraje pod Ještědem zavedla. Už v červenci jste navštívil Technickou univerzitu Liberec (TUL). Jak se daří spolupráci Japonska a Česka na univerzitní úrovni?

Česká republika a Japonsko mají dlouhou historii vědecké spolupráce s četnými výsledky. TUL je jedním z dobrých příkladů, jak takováto spolupráce funguje. Liberecká historie a zkušenosti s textilním průmyslem, obzvláště s vývojem nových látek, se skvěle mísí se zkušenostmi dvojice japonských univerzit se stejnou specializací. TUL a tyto univerzity zahájily spolupráci téměř před třemi dekádami!

Dalším výborným příkladem je Technická univerzita Ostrava. Ta spolupracuje s řadou japonských univerzit. Včetně Yokohama National University, tyto dvě univerzity spolupracují již dvacet let. Jednou za dva roky pořádají konferenci věnovanou novým zjištěním v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů. Letos proběhla konference v Ostravě a zamířili na ni jak studenti, tak samozřejmě i naši akademici a další zainteresované strany.

Jaký vliv bude mít EXPO na obchodní výměnu Japonska? V současné ekonomické situaci jsou asi vaše očekávání vysoká.

Od první výstavy EXPO v Londýně v polovině 19. století bylo EXPO vnímáno jako příležitost pro účastnické země předvést, jakého technologického pokroku se těmto státům a jejich firmám podařilo dosáhnout. A přesně to chceme nyní udělat: přivést firmy z celého světa, aby ukázaly, co umí, a jaká řešení problémů naší společnosti, a to nejen v Japonsku, mohou nabídnout.

Celý svět v současnosti čelí řadě výzev, například chorobám typu covid-19. Zajímá nás například, jak by se dala zvýšit odolnost zdravotního sektoru vůči těmto chorobám. Svět potřebuje řešit následky klimatické změny, se kterou se potýká řada zemí včetně České republiky, nedávno zasažené nebývale silnými povodněmi. Firmy, vědci a politici se musí spojit v hledání řešení, v použití pokročilých technologií k ochraně života a majetku. EXPO v Japonsku by mělo tyto lidi a jejich řešení propojit a poskytnout jim platformu pro výměnu informací a zkušeností.

Kansuke Nagaoka Narodil se v Tokiu, vystudoval práva na univerzitě v Keió a roku 1989 nastoupil ve svých 22 letech na ministerstvo zahraničních věcí Japonska. Působil na různých diplomatických pozicích na velvyslanectvích Japonska v Izraeli nebo v Iráku, vedl řadu odborů na japonském ministerstvu zahraničí, zejména těch zaměřených na Blízký východ a Afriku, a řídil také Stálou misi Japonska OSN v Ženevě. V únoru 2024 byl jmenován mimořádným a zplnomocněným velvyslancem v Česku.

Kde jinde prezentovat technologie budoucnosti než právě v Japonsku, které je tradičně vnímáno jako technologicky vyspělá země. V tomto aspektu se ostatně zhlédli tvůrci českého pavilonu, kteří se za pomoci speciálních dřevěných CLT panelů a skla rozhodli vypořádat se specifiky stavebnictví v Japonsku, kde stavby musí být odolné vůči zemětřesením nebo tajfunům. Jaká byla vaše reakce na tento koncept?

Český pavilon, jeho struktura a zvolené materiály jsou velmi unikátní, stavba tak inovativního pavilonu se stala velkou výzvou a muselo být překonáno mnoho překážek. Velmi si vážím rozhodnutí úřadu českého komisaře zvolit tento náročný projekt, který respektuje filozofii EXPO zažít společnost budoucnosti, zároveň představuje pokročilé české technologie a láká návštěvníky na EXPO.

Po dlouhém a náročném vyjednávání s japonskými úřady získala Česká republika stavební povolení, letos v dubnu podepsala kontrakt s japonskou stavební společností a v květnu zahájila v místě stavby první terénní úpravy. Mezitím rychle a hladce zajistila přesun jednotlivých stavebních dílů pavilonu z České republiky do Japonska. Podle mých informací jsou už všechny dřevěné části pavilonu na místě a ty skleněné jsou na cestě do Ósaky. V polovině října byla dokončena instalace vnitřního jádra budovy a stavba rychle postupuje. Věřím, že do začátku výstavy bude vše připravené.

Tvůrci tvrdí, že v Japonsku roste poptávka právě po stavbách z odolných CLT panelů použitých v českém pavilonu. Můžete to potvrdit?

Poptávka po materiálech, které mají nízké emise CO 2 , dlouhou životnost a vyšší pevnost, roste i vzhledem ke snaze dosáhnout udržitelné společnosti. CLT je nový materiál, který překonává slabiny tradiční dřevěné konstrukce, protože je lehký, pevný a má vysokou tepelnou odolnost. Lze proto očekávat, že po nich bude na japonském trhu opravdu velká poptávka.

Neztrácí EXPO, přestože je tradičně jedinečnou událostí, v moderní době svůj význam?

To si nemyslím. Každé EXPO organizátoři využili k určitým účelům, k řešení konkrétního problému, s nímž se společnost v té době potýkala. My činíme totéž. Jak jsem zmínil, třeba pro řešení otázek týkajících se rychle stárnoucí populace nebo ochrany proti nemocem, jako je covid. Japonsko je touto problematikou velmi zasaženo už nyní, ale podle demografických křivek podobným směrem míří i Česká republika. EXPO v Ósace může poskytnout příležitost, jak provázat vědomosti, nové technologie a lidi v daných oborech, dát jim příležitost sdílet své přístupy a nalézat vhodná řešení. Také proto věřím, že EXPO je i v dnešních dnech stále velmi relevantní.

Zahájili už všichni účastníci výstavbu svých pavilonů?

Většina zemí už stavbu zahájila a je v různých fázích výstavby. Věřím, že ta česká je zhruba v polovině. Stavby některých pavilonů byly sice zahájeny později, než bylo plánováno, kvůli několika komplikacím, jako jsou rostoucí náklady na materiál nebo nedostatek pracovních sil, ale nyní už vše postupuje velmi hladce. Japonská vláda, sdružení EXPO, místní samosprávy i průmyslová odvětví se naplno věnují spolupráci se všemi zúčastněnými zeměmi tak, aby EXPO 2025 dosáhlo velkého úspěchu.

Jak se na EXPO připravuje samotná Ósaka?

Pro japonskou vládu a představitele místní samosprávy v Ósace je to velká zodpovědnost. Celý organizační tým vynakládá mimořádné úsilí. Musí připravit pro celou akci co nejlepší prostředí a zajistit vznik potřebné infrastruktury, například modernizaci letiště nebo novou stanici metra u areálu EXPO. Nyní se snažíme urychlit prodloužení linky metra. Původní plán počítal s jejím otevřením v březnu příštího roku, teď to ale vypadá, že se linka stihne zprovoznit už v lednu. Obdobně se daří rozšířit i mezinárodní letiště v Kansai, a to nemluvím o budování nových hotelů a další podobné infrastruktury.

Jak akci vnímají Japonci?

Nějaká kritika se sice objevila, ale celková atmosféra v Japonsku, naladění společnosti, je nyní podle mého názoru velmi pozitivní. Kupříkladu letos na jaře a v průběhu léta jsme začali poptávat dobrovolníky, kteří budou při akci asistovat návštěvníkům. Chtěli jsme sehnat zhruba 20 tisíc lidí, ale nakonec se jich přihlásilo na 55 tisíc. To nás velice překvapilo a už jen tento údaj může ukazovat, jak velmi se Japonci na EXPO těší.

Zjišťovali jste, proč se přihlásilo tolik dobrovolníků? Jaké byly jejich hlavní motivace?

Byl to jako obvykle velký mix důvodů, ale jeden převažoval: určitě víte, že Japonsko hostilo EXPO i v roce 1970, shodou okolností také v Ósace. Řada lidí má právě na tuto výstavu velmi pěkné vzpomínky. Nová výstava pro ně představuje další zdroj příjemných zážitků.

Do konce září se už prodala šestina vstupenek na EXPO, přes 5,2 milionu. Co si myslíte o tomto počtu?

Je to velká výzva. Snažíme se počet návštěvníků odhadnout co nejlépe. Například při posledním EXPO v Dubaji byl japonský pavilon jedním z nejpopulárnějších na celé výstavě. Při jeho návštěvě mi japonský komisař řekl, že se na místě dennodenně řeší velmi dlouhé fronty pro nákup vstupenek. Právě Dubaj a její specifické klimatické podmínky ukázaly, že fronty nejsou to, čemu chceme návštěvníky vystavit. I proto jsme celý systém pro všechny pavilony převedli na systém rezervační – návštěvníci si vše zarezervují z domova prostřednictvím internetu a nebudou muset stát takové fronty.

Máte v plánu zaletět do Ósaky?

Doufám, že mi se to podaří. Jak jsem říkal, mnoho českých ministrů plánuje návštěvu, proto věřím, že se tam s některými z nich setkám.

Pokud byste měl EXPO popsat v pár větách, jak by zněly?

Je to skvělá příležitost, jak představit nejpokročilejší technologie a zjistit, jak pomocí těchto technologií čelit různým výzvám naší společnosti. Procházením pavilonů můžete strávit nejenom celý den, ale rovnou několik dnů, klidně i týden. A když vyjdete z areálu pavilonů, uvidíte krásu samotné Ósaky. Je to skvělé město na seznámení se s japonskou kuchyní. Samozřejmě také můžete sednout na vlak a pouhou hodinu cesty od Ósaky jsou bývalá hlavní města Japonska Kjóto a Nara. Šinkansen vás dopraví za necelou hodinu až do Hirošimy. Řada turistických míst je z Ósaky opravdu velmi snadno dostupná. Týden v Japonsku vám nebude stačit.