Krize neexistuje. Akcie a nemovitosti musí zlevnit, říká šéf Consequ | e15.cz

Má tato pomalá smrt tvář divoce rostoucích cen a stagnující ekonomiky?

V podstatě ano, hlavním problémem je vysoká inflace, které se hned tak nezbavíme. Růst cenové hladiny způsobuje zejména silná poptávka, jež globálně převyšuje nabídku. Nákladové šoky vyvolané růstem cen energií a potravin nyní pomalu odeznívají, avšak poptávkové tlaky vyvolané nejprve rozvolněnou fiskální politikou a klesající nezaměstnaností, a později rychlým růstem mezd, budou v ekonomikách na obou stranách Atlantiku přetrvávat delší dobu. V novinách se sice denně hovoří o krizi, ale ve skutečnosti ekonomiky buď pomalu rostou, nebo stagnují. Lidé nepřicházejí o práci, firmy nekrachují. Naopak všichni čelí nedostatku pracovních sil, který vyvolává tlak na další růst mezd. Zkrátka proinflační prostředí jak vystřižené z učebnice.

Česká národní banka ale stále opakuje, že za rok budeme na dvou procentech inflace. Je to představitelné?

Podle mě je to bez šance, pokud nedojde k náhlému propadu hospodářské aktivity vlivem nějakého externího šoku typu bankovní krize. Pro pád inflace na dvě procenta by musely být podstatně více utažené měnové podmínky tak, aby vyvolaly hlubší recesi. A to zjevně nejsou. Jak se zdá, zatím si ekonomiky s vyšší úrovní sazeb dokážou poradit, takže firmy nekrachují, naopak nabírají zaměstnance, zvyšují platy a vyšší náklady promítají do vyšších výstupních cen. U nás začaly růst sazby v červnu 2021, to jest skoro přede dvěma roky. Od června 2022 jsou na současných sedmi procentech. ČNB říká, že odezva ekonomiky na změny v měnové politice se dostavuje s dvanácti až osmnáctiměsíčním zpožděním. Je tedy zřejmé, že dosavadní zpřísnění měnové politiky bylo ke zkrocení inflace nedostatečné.