Velké příležitosti vidíme v investicích do infrastruktury, říká Leoš Jirman z Emunu | E15.cz

Jak se loni dařilo Emunu a portfoliím klientů?

Nejdříve bych se podíval, kde jsme byli před rokem. Tehdy byly americké úrokové sazby na nule s očekáváním, že budou zvýšeny dvakrát či třikrát, celkem o tři čtvrtě procenta. Zvýšily se však o více než čtyři procenta, což snad nikdo nečekal. Rychlé zvyšování sazeb prakticky po celém světě výrazně ovlivnilo výkonnost všech druhů aktiv.

Téma inflace jsme otevřeli už přede dvěma lety. Na vysokou inflaci jsme tedy byli připraveni a portfoliím klientů se nedařilo tak špatně, jako tomu bylo u burzovních indexů či typického balancovaného portfolia 60/40, které loni ztratilo téměř 20 procent. Většina portfolií našich klientů naopak skončila v plusu. Naše firma sice spravuje peníze poměrně malému počtu klientů, ale zato se jedná o velké klienty. Každý z nich má individuální investiční strategii, svou referenční měnu, takže nelze jednoduše říct jedno číslo jako třeba u fondu.

Která portfolia skončila nejhůře?

V záporu skončila některá portfolia klientů s dolarem jako referenčním měnou a se složením blíže strategii 60/40. Ale i tato portfolia dopadla lépe než celkový trh. Úplně jsme z dluhopisů neutekli, ale včas jsme přesunuli peníze klientů do dluhopisů, které jsou méně citlivé na úrokové sazby. Například jsme nakoupili dluhopisy s pohyblivým kuponem závislým na aktuálních úrokových měrách či krátkodobé dluhopisy.

A druhá věc, která pomohla k relativně dobré výkonnosti většiny portfolií, byla, že máme dlouhodobé investory. Portfolia stavíme takzvaně odshora dolů na základě strategické alokace. A používáme všechny třídy aktiv včetně alternativních nelikvidních. A právě portfolia s těmito alternativními aktivy, například private equity nebo absolute return strategiemi, měla velmi dobrou výkonnost.

Do jakých tříd aktiv investujete?

Třídy aktiv si v rámci Emunu dělíme na hotovost, dluhopisy s investičním ratingem, high-yield dluhopisy, akcie, private equity, reálná aktiva a na třídu, které říkáme absolute return. Do ní patří fondy či strategie, od nichž očekáváme, že nám dodají absolutní výnos, který nekoreluje s vývojem na trhu. A právě některé z investic v této třídě loni prokázaly výkonnost několika desítek procent.

Když se zastavíme u private equity, jak si tato část portfolií vedla?

Hodně mluví o tom, že v případě private equity ještě nedošlo ke snížení valuací, jako se to stalo na veřejných trzích. Je to pravda, na private equity trzích se změny promítají se zpožděním. Ale u private equity fondů je důležité se podívat také na to, jak tyto fondy fungují. Jedná se o takzvané callové fondy, což znamená, že investor má kapitálový závazek, který je volán postupně. Private equity fond nezainvestuje v jednom okamžiku, ale například v průběhu čtyř až pěti let, a pro takové fondy je aktuální tržní situace velkou příležitostí. Potom nastává perioda několika let, kdy investor sklízí výsledky.

A navíc na private equity se nelze dívat jako na jednu izolovanou investici. Jde o portfolio investic. I v private equity existují různé strategie a v jejich rámci se nacházíte v různých fázích investičního cyklu. Takže přestože v posledním roce akciové trhy padaly, v našich dlouhodobých private equity portfoliích ještě dobíhaly úspěšné prodeje z minulosti. A to výsledkům našich klientů pomohlo.