Jde nám o prohloubení partnerství s KKCG, říká investiční šéf J&T Adam Tomis o vstupu do Allwynu
Jako přirozený posun v dlouholetém vztahu skupin J&T a KKCG vnímá investiční ředitel J&T, odpovědný za nebankovní investice skupiny, Adam Tomis velkou investici největšího česko-slovenského fondu Arch do sázkařského Allwynu. „To samozřejmě neznamená, že bychom sektor v rámci due diligence neanalyzovali. Ostatně určité zkušenosti jsme získali již při loňské investici do Emma Alpha,“ říká o nákupu podílu v Allwynu Tomis.
Proč jste v Allwynu koupili právě 4,27procentní podíl?
To číslo plyne z toho, že z fondu jsme chtěli investovat částku 500 milionů eur. Valuace firmy byla položkou, kterou jsme s KKCG vyjednávali. Velikost našeho podílu je pak velmi zjednodušeně podíl těchto dvou čísel. Realita je o něco komplikovanější, protože do výpočtu vstupovalo mimo jiné ještě úročení mezi datem valuace a dnem vypořádání.
Zvažujete perspektivně další navýšení podílu?
Jakkoli do budoucna nemohu vyloučit žádnou alternativu, tak stávající dohoda s dalším navyšováním podílu nepočítá.
Portfolio fondu Arch bylo doposud zaměřeno především na energetiku. Proč jste se teď rozhodli pro tento sektor?
Naše dlouhodobá strategie se opírá o investice do partnerství, které skupina J&T za svou zhruba 30letou historii vybudovala. Tímto prizmatem je to tedy spíše otázka na KKCG. To samozřejmě neznamená, že bychom sektor v rámci due diligence neanalyzovali. Ostatně určité zkušenosti jsme získali již při loňské investici do Emma Alpha (J&T Arch Investments se loni za 2,5 miliardy korun stal minoritním podílníkem Emma Alpha Holdingu, hlavní investiční platformy skupiny Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce. Výše jeho podílu činí 8,1 procenta, pozn. red.).
Čím vším si sázkařský byznys zasloužil vaši pozornost?
Z našeho pohledu je provozování národních loterií a online gamingu atraktivní hned z několika důvodů. Na jedné straně nabízí velmi stabilní a předvídatelné výnosy a cash flow, které zejména u loterií vycházejí z dlouhodobých licencí a regulatorně chráněného prostředí. Historie ukazuje, že loterie navíc patří k segmentům s nízkou cykličností. Poptávka po nich zůstává stabilní i v období ekonomického zpomalení, což je pro investora s dlouhým horizontem mimořádně důležité.
Na druhou stranu prochází tento sektor poměrně razantním přerodem, který může proměnit trh.
Sektor se výrazně transformuje díky digitalizaci a online distribuci, které zásadně mění způsob, jakým lidé sázejí a jaké hry hrají. Allwyn v tomto prostředí vnímáme jako jasného lídra. Kombinuje naprosto mimořádné postavení na vyspělých a stabilních trzích, jako jsou Velká Británie, Rakousko, Česko, Řecko, Itálie a USA, se strategickými investicemi do technologie, obsahu a dalších souvisejících oblastí mimo loterie.
Jaké další směry růstu Allwynu se při tak širokém globálním angažmá vlastně ještě nabízejí?
Skupina má unikátní profil: spojuje defenzivní charakter tradičních loterií se silným růstovým potenciálem v online segmentu jak v loteriích, tak online gamingu. Tato kombinace Allwyn staví do velmi dobré pozice pro případné rozšíření svého geografického dosahu, pokud se provozování loterií bude dále otevírat soukromým operátorům. Samostatným růstovým komponentem je pak významná minorita v Kaizen Group (Betano), zejména díky pozici na momentálně jednom z nejperspektivnějších trhů světa v oblasti online gamingu, kterým je Brazílie.