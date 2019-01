K pořádání světových akcí chybějí zahraničím ostřílení lidé, říká manažer Pavel Turek | E15.cz

Sedmnáct let dělal marketing pro závody formule 1, pak se přeorientoval na vzdušné stroje a stal se komerčním ředitelem obnovené letecké série Red Bull Air Race. A naposledy loni přestoupil do vedení jachtařského seriálu SailGP. „V nadsázce říkám, že závodění na vodě mi po okruzích F1 a vzdušném Red Bull Air Race chybělo do sbírky elementů,“ říká marketingový veterán Pavel Turek, který vidí budoucnost sportu ve virtuální realitě a v obnovitelných zdrojích.

Uplynulo pět let od znovuzrození Red Bull Air Race. Jak své působení v seriálu hodnotíte?

Red Bull Air Race se od roku 2013 posunul přesně tam, kam potřeboval. Unifikací závodních strojů jsme dosáhli větší vyrovnanosti startovního pole. O vítězi začaly rozhodovat tisíciny sekund, což je pro diváky samozřejmě atraktivnější. Vznikla nižší kategorie Challenger Cup, díky které omládla základna pilotů, a o seriál byl dlouhodobě zájem v atraktivních lokalitách jako San Diego nebo Porto, kde se na soutěžní víkend přišlo podívat přes 750 tisíc lidí. To vidím jako obrovský úspěch sportu, který před pěti lety vznikal v podstatě od nuly. Podařilo se nám také „exportovat“ Red Bull Air Race na nová místa, například do Japonska nebo do Ruska, a dostat jej v povědomí veřejnosti na pozici čtvrtého motorsportu na světě. Připočtěme k tomu výraznou českou stopu, kterou v seriálu zanechávají naši dva piloti, a nezbývá mi než ohodnotit těch uplynulých pět let jako kvalitně odvedenou práci celého týmu.

Proč jste se tedy přesunul do jiného odvětví?

V SailGP spouštíme zbrusu nový seriál supermoderních závodních jachet. Stojí za ním zkušený a ve světovém měřítku nesmírně kompetentní tým v čele se zakladatelem Oracle Larrym Ellisonem a sirem Russellem Couttsem, jedním z nejlepších závodních jachtařů v historii, takže změna to pro mě byla lákavá i z čistě osobní stránky.

Svou roli sehrály také atributy samotného SailGP. U závodních jachet pracujeme s průlomovými technologiemi a přitom se snažíme být co nejšetrnější k životnímu prostředí, což není kombinace, kterou by se mohl pyšnit každý sport. Máme divácky velmi atraktivní formát národa proti národu, špičkové sportovce, ikonická závodní místa a finální dvacetiminutový závod o jeden milion dolarů. To všechno dělá, alespoň z mého pohledu, ze SailGP seriál s obrovským potenciálem. A v nadsázce často říkám, že závodění na vodě mi po okruzích F1 a vzdušném Red Bull Air Race chybělo do sbírky elementů.

Co naopak vaše štace spojuje?

Jako člověk odkojený marketingem a obchodem vidím paralely hlavně v obchodních modelech, které se u různých disciplín v rámci motorsportu vyvíjejí podobným směrem a přizpůsobují se měnícím se technologickým možnostem i nárokům diváků, pro které jsou tyto technologie dostupnější než dříve.

Je v současnosti vůbec možné masově rozjet nové sportovní odvětví nebo soutěž?

Určitě, podívejme se například na snowboarding. Ten se dlouho pohyboval na okraji diváckého zájmu a byl vnímán jako undergroundový sport, masová participace na amatérské úrovni jej ale začala tlačit nahoru a dnes jde o plnohodnotnou olympijskou disciplínu, do které přitéká značné množství peněz. Nový sport si tedy do popředí zájmu mohou vytáhnout sami jeho protagonisté, pokud se jich najde v globálním měřítku dostatečný počet.

Druhá cesta, jak rozjet nový sport, začíná na opačném konci – u jeho zakladatelů, což je případ právě SailGP. Obecně se dá říci, že každý nový sport by měl mít od začátku správně nastavený obchodní model, který jej v horizontu několika let dostane do černých čísel, a jasný důvod, proč by jej měl divák sledovat.

Čím lze v dnešní době diváka zaujmout?

Jako jeden z klíčových faktorů pro zaujetí publika vidím kombinaci vrcholných výkonů sportovců a technologií, které jim k výkonům pomáhají. Když například závodní jachta dosáhne takové rychlosti, že se vynoří nad hladinu a jede jenom po spodních „lopatkách“, dostává živý i televizní záběr z pohledu diváka úplně jiný náboj.

Zaujmout musíte samozřejmě i lokalitou, proto se závody SailGP pojedou například před operou v Sydney, v San Francisku s Golden Gate Bridge v pozadí nebo v New Yorku mezi sochou Svobody a Manhattanem.

Jaký vliv mají na popularitu sportu sami sportovci?

Podívejte se, jak moc pro fotbal udělal Cristiano Ronaldo, který je skvělým hráčem a obratnou celebritou v jednom. Podobnou roli hraje Lewis Hamilton ve formuli 1. Protagonisté nově vznikajících sportů nebudou samozřejmě tak zkušení ve vystupování na veřejnosti a v práci s fanoušky, proto je důležité, aby měli důkladnou přípravu a kontinuální podporu člověka zevnitř seriálu – jak mluvit, jak se oblékat, co říkat a co neříkat na veřejnosti a podobně. A žádný nový sport samozřejmě nemůže fungovat bez pořádně dávky rivality mezi soutěžícími.

Co pro sportovce znamená využívání sociálních sítí? Musí si nyní pustit fanoušky jejich pomocí více „domů“?

Ano, je pravda, že fanoušek dnes vyžaduje víc než před deseti lety. Technologický pokrok postupně smazává bariéru mezi sportovcem a fanouškem i rozdíl mezi konzumentem sportu a aktivním participujícím. Záleží samozřejmě na každém sportovci, jak se rozhodne se svou fanouškovskou základnou pracovat. Pokud má ale ambice stát se globálně úspěšnou značkou na úrovni Cristiana Ronalda, Davida Beckhama nebo Lewise Hamiltona, bez sociálních sítí a určitého vhledu do soukromého života to nepůjde. Zajímavé je sledovat, jak tento trend mění roli sportovního komentátora.