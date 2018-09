Je to jako reality show Den D, ale místo podnikatelů se prezentují sportovci, říká manažer projektu Give me 5 | E15.cz

Zdeněk Rak z agentury Event Architects přišel s nápadem na akci Give me 5, jejímž cílem je propojení profesionálních sportovců nebo sportovních agentur a jejich potenciálních sponzorů. Každý prezentující dostane pět minut na představení svého sportu a dalších pět minut na zodpovídání dotazů z publika. V rámci letošního ročníku, jehož je deník E15 mediálním partnerem, se o zájem sponzorů utkal například sportovní manažer Jan Koukal, e-gamingová agentura Esuba nebo ženský lakrosový tým.

Proč se projekt jmenuje Dej mi pět? Jaký byl impuls k jeho realizaci?

To dej mi pět konkrétně v našem případě znamená „dej mi pět minut“. Jedná se o networkingovou platformu, která vznikla na podporu sportu v České republice. Snažili jsme se vybrat deset projektů, které má podle nás smysl v této zemi uskutečnit.

Vybírali jsme projekty, které nejsou úplně nové nebo příliš známé a k nim jsme přidali ještě dva projekty, které získaly divokou kartu. Ty sice nemají takový marketingový potenciál jako například Red Bull Air, ale podle nás mají smysl a chtěli jsme je podpořit.

V neposlední řadě bych chtěl ještě zmínit, že celý ten projekt je navržený tak, aby to bylo efektivní pro obě strany. Autoři projektů mají šanci na desetiminutovou prezentaci před zástupci velkých firem a mohou je zaujmout. Navíc jsme chtěli dát prostor i lidem z oboru, aby se potkali a mohli mezi sebou navázat kontakty.

Podle čeho jste projekty vybírali? Hlásili se někam?

Některé projekty se hlásily, jiné jsme oslovili přímo, protože jsme věděli, že se nám líbí. Každý projekt jsme probírali odshora dolu a nakonec jsme vybrali ty, které si nebudou konkurovat. Ve finále si ale stejně konkurují všechny, protože všechny chtějí peníze od sponzorů.

Chtěli jsme to ale tak, aby tam byl jeden motorsport, jedno běhání jako sport pro všechny, e-gaming, který je v dnešní době na obrovském vzestupu. Vybrali jsme zkrátka různé typy sportů a chtěli jsme, aby to nebyly jen eventy. Proto tam je manažer sportovců Honza Koukal, proto je tam i ženský lakrosový tým a tak dále.

Byla stejná kritéria výběru i pro projekty, které dostaly divokou kartu?

Tam jsem vybrali projekty, které byly v našem okolí. Jsou to hlavně sporty, které jsou dost finančně náročné a tady v Česku se jim nikdo nesnaží pomoci. Je to například výše zmíněný lakrosový tým. Jeho hráčky si veškeré výjezdy platí samy a dokonce i výjezdy za český národní tým platí částečně ze své kapsy. My chceme, aby hráčky nebo jejich rodiče nemuseli platit ze svých kapes desetitisíce, ale třeba jen tisíce.

Kde se vzala inspirace na vytvoření něčeho takového? Hledali jste v zahraničí?

Upřímně jsme se nikde neinspirovali. Náš tým si prostě sedl a řekli jsme si „pojďme do toho“. Pak se to stalo tak rychle, že jsme ani nehledali, jestli něco takového v zahraničí funguje.

Musím říct, že po tom, co jsme projekt vymysleli, a já jsem ho pak někomu popisoval, tak se mě lidé ptali, jestli si to můžou představit jako reality show Den D, ale místo podnikatelských projektů tam jsou sportovní. Ten formát je vlastně stejný, ale u nás na místo čtyř investorů jich bude sedět padesát.

Chystáte akci v budoucnu zopakovat?

Určitě. Letošní ročník je takový startovací a my doufáme, že se nám to podaří nakopnout a tuto akci budeme pořádat minimálně jednou do roka.