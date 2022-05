Kara už nebude one-man show jako dřív, říká její šéf Zdeněk Rinth | E15.cz

Nejdříve prodal za stamiliony, aby se za desítky milionů vrátil zpět. Na palubu Kary, někdejší kožedělné legendy s pohnutým osudem plným byznysových i vlastnických kotrmelců. Zdeněk Rinth během necelého roku provedl z ředitelského křesla Karu insolvenčním martýriem až do prozatím posledního, symbolického dějství. Od dubna je firma pryč z „insolvenční lopaty“ a vrací se do standardního obchodního režimu. A dokonce prý i vydělává. „Zatím jsme v zisku minimálně, ale nějaké plus tam je. A předpokládám, že letošní rok i plusem skončí, abychom mohli investovat. Před rokem 2018 Kara nikdy nebyla ve ztrátě, teď je pro mě důležité udržet Karu v ziskovém módu,” říká šéf oděvní firmy a její pravděpodobný budoucí většinový vlastník Zdeněk Rinth ve svém prvním rozhovoru poté, co Kara opustila insolvenční režim.