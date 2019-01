Kauza Oleo Chemical může dospět až k žalobě na Česko, říká spolumajitel Ravaku Jiří Kreysa | E15.cz

Jak úmrtí pana Jindřicha Vařeky staršího ovlivní Ravak? Bude se měnit skladba akcionářů?

V běžném provozu a rozvoji firmy jeho odchod firmu Ravak neovlivní, neboť pan Vařeka se v posledních letech již nepodílel na denním řízení firmy. Budou nám však velmi chybět jeho zkušenosti, nadhled, elán a ohromná erudice. My nyní budeme pokračovat v práci, kterou jsme téměř před třiceti lety s panem Vařekou zahájili. A vím, že tak by si to přál i on sám.

Řešíte v podniku střídání generací?

Stále si připadám výkonnější než většina čtyřicátníků. Přestože jsem měl plán jít do důchodu v pětačtyřiceti, stále to není aktuální. Můj syn Patrik má přitom již nyní na starosti veškerý obchod Ravaku. Pan Vařeka ještě před svým skonem delegoval do firmy svého vnuka Filipa Vařeku, který ve společnosti působí již přes rok. Moje dcera se podílela na naší expanzi do Dubaje, takže má rovněž zkušenosti a díky tomu také připadá do úvahy její větší angažmá v podniku. Záleží tedy na dětech, jestli se chopí příležitosti.

Objevují se zájemci o koupi Ravaku?

Objevují se průběžně již mnoho let. Ale pro nás není prodej aktuální.

Bude mít odchod pana Vařeky vliv na vaše angažmá a další kroky v kauze Oleo Chemical?

Nebude. Spor vede společnost Ravak. A ta se domáhá, a já pevně věřím, že také domůže, svých práv.

Jak kauza petrochemické firmy Oleo Chemical ovlivnila vaše podnikání nejen z hlediska peněz, ale například i vašeho času?

Od roku 2012 se domáháme vrácení alespoň části majetku prostřednictvím insolvence. Kvůli tomu byly doby, kdy jsem se Oleu věnoval z devadesáti procent. Tehdy jsem téměř vypadl z role výrobního ředitele Ravaku. Měli jsme však štěstí, že mí podřízení dělali práci možná ještě lépe než já. Rozhodovací proces byl ovšem ztížený, protože jsem si řadu pravomocí ponechal. Dodnes mé nasazení v Ravaku není ve srovnání s dřívější dobou ani poloviční.

Kolik peněz vám případ Oleo Chemical bere?

Náklady na advokáty, posudky a poradce se šplhají do mnoha desítek milionů korun. Ale představa, že se od nějakých hochštaplerů nechám beztrestně okrást, je pro mě nepřijatelná.

Protistrana v této kauze tvrdí, že vaším cílem bylo Oleo převzít, a to dokonce svého času ve spolupráci s Andrejem Babišem. Jak to bylo?