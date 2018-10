Koupelnářskému gigantu Siko klesl zisk o desítky milionů | E15.cz

Skupina Siko má v Česku a na Slovensku 890 zaměstnanců, průměrná měsíční hrubá mzda za letošní první pololetí byla konsolidovaně 33 200 korun. Největší meziroční nárůst, o 20 procent, zaznamenala firma v prodeji kuchyní. „Upevnili jsme pozici trojky na trhu. Stejný nárůst (je) i v prodeji koupelen do developerských projektů bytových domů, přiblížili jsme se hranici půl miliardy korun,“ uvedl Vala.

Letos zatím skupina utržila o osm procent více než před rokem při podobné EBITDA. Přesná čísla Vala neuvedl. „Protože v našem oboru je vyšší podíl druhého pololetí, jsou pololetní výsledky zavádějící,“ řekl Vala.

Skupina loni investovala do konsolidace sítě i IT aplikací přes půl miliardy korun. Má novou pobočku v Českých Budějovicích, zcela přestavěla pobočku Černý Most v Praze, dále i ve slovenském Prešově. V květnu otevřela v Čimelicích přestavěnou centrálu se showroomem a vzorkovnou s plochou 2400 metrů čtverečních. Do této stavby během tří let investovala přes 300 milionů, nově dokončený sklad má kapacitu 100 tisíc palet. Letošní investice firmy budou kolem půl miliardy korun.

„Začínáme s komplexní přestavbou pobočky Ostrava, náklady dosáhnou asi 30 milionů korun. Dokončili jsme investici do pobočky Elite bath na luxusní koupelny v Bratislavě za zhruba 75 milionů korun,“ řekl Vala.

Letos firma představila jako jednu z novinek sladěné koupelny a kuchyně. Nejúspěšnější je skandinávský styl. Za ojedinělou pokládá Vala nabídku skladových dveří do interiérů, v čimelické centrále je skladem přes 400 variací dveří a zárubní.

Firmu založila v roce 1991 tehdy čtyřiačtyřicetiletá matka tří dětí Jaroslava Valová. Podnikat začala ve svém obývacím pokoji, první obchod byl u hlavní silnice na Prahu. Dnes má Siko v ČR a na Slovensku 890 zaměstnanců a 53 prodejen. Zatím si nemusí vypomáhat zahraničními pracovníky. Název Siko je zkratkou slov stavební, izolace, keramika a obklady. Firemní showroom na pražském Zličíně navrhla architektka Eva Jiřičná. Siko vyvíjí i vlastní značky.