Krize tu už dávno byla, i když teď se vše svádí na koronavirus, říká šéf Sika Tomáš Vala | E15.cz

Nikdo, kdo projíždí jihočeskými Čimelicemi, nemůže minout centrálu a zároveň prodejnu vybavení pro koupelny a kuchyně Siko. Jako zastupitel by Tomáš Vala preferoval rychlejší stavbu dálnice a obchvatu obce. „Jako byznysmen a ředitel Sika už to vidím jinak. Dotknout by se nás to ale nemělo,“ říká Vala, který řízení firmy převzal před lety od své matky Jaroslavy Valové.